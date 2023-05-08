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Как сохранить свежей петрушку до двух месяцев: два отличных способа

Фото: Как хранить дома петрушку (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Специи и ароматные растения - это союзники на кухне. Они идеально подходят для ароматизации и усиления вкуса блюд. Чтобы насладиться ароматом зелени она должна быть свежей!

Как сохранить петрушку свежей до двух месяцев рассказали эксперты в издании Sante Plus.

Как сохранить свежие стебли петрушки?

Чтобы петрушка оставалась свежей в течение длительного времени, важно тщательно выбирать ее. Она должна быть ярко-зеленого цвета и пахнуть свежестью. Избегайте сушеной, коричневой или сморщенной петрушки, которая потеряла свою свежесть еще до того, как вы ее купили.

Способы хранения петрушки

Вы можете хранить петрушку в герметичном контейнере. Сделать это можно двумя разными способами.

Храните петрушку в банке

Просто мелко нарежьте и храните в герметичной стеклянной банке. Таким образом, петрушка остается более свежей, чем если бы она хранилась просто в пакете.

Хранение петрушки в холодильнике (основные правила)

  • Сначала вымойте петрушку, чтобы удалить пыль, грязь и насекомых, которые заползли в зелень. Аккуратно встряхните петрушку, чтобы удалить лишнюю воду.
  • Мелко нарежьте петрушку и выбросьте стебли.
  • Положите петрушку на тарелку, затем поставьте ее в холодильник. Держите тарелку подальше от пищи, которая может капнуть на петрушку.
  • Каждый день перемешивайте петрушку. Переворачивая его со всех сторон, вы обеспечите его равномерное высыхание.
  • Используйте герметичный контейнер для хранения сушеной петрушки и храните ее в прохладном, сухом месте.

Хранение петрушки в банке с водой

  • Все, что вам нужно сделать, это обрезать нижнюю часть стеблей на 12 мм, чтобы они могли поглощать больше воды, а затем удалить потемневшие листья.
  • Убедитесь, что листья сухие.
  • Поместите веточки петрушки в банку или стеклянный контейнер, на ¾ наполненный водой;
  • Поставьте банку в холодильник. Для этого неплотно оберните банку полиэтиленовым пакетом. Закрепите его резинкой. Пакет позволит листьям сохранить влагу и предотвратит их потемнение.
  • Меняйте воду в банке через день, чтобы зелень оставалась свежей;

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