Как сохранить свежей петрушку до двух месяцев: два отличных способа

Как сохранить свежие стебли петрушки?

Чтобы петрушка оставалась свежей в течение длительного времени, важно тщательно выбирать ее. Она должна быть ярко-зеленого цвета и пахнуть свежестью. Избегайте сушеной, коричневой или сморщенной петрушки, которая потеряла свою свежесть еще до того, как вы ее купили.

Способы хранения петрушки

Вы можете хранить петрушку в герметичном контейнере. Сделать это можно двумя разными способами.

Храните петрушку в банке

Просто мелко нарежьте и храните в герметичной стеклянной банке. Таким образом, петрушка остается более свежей, чем если бы она хранилась просто в пакете.

Хранение петрушки в холодильнике (основные правила)

Сначала вымойте петрушку, чтобы удалить пыль, грязь и насекомых, которые заползли в зелень. Аккуратно встряхните петрушку, чтобы удалить лишнюю воду.

Мелко нарежьте петрушку и выбросьте стебли.

Положите петрушку на тарелку, затем поставьте ее в холодильник. Держите тарелку подальше от пищи, которая может капнуть на петрушку.

Каждый день перемешивайте петрушку. Переворачивая его со всех сторон, вы обеспечите его равномерное высыхание.

Используйте герметичный контейнер для хранения сушеной петрушки и храните ее в прохладном, сухом месте.

Хранение петрушки в банке с водой