Як зберегти свіжу петрушку до двох місяців: два відмінні способи

Спеції та ароматні рослини – це союзники на кухні. Вони ідеально підходять для ароматизації та посилення смаку страв. Щоб насолодитися ароматом зелені вона має бути свіжою!
Як зберегти петрушку свіжою до двох місяців, розповіли експерти у виданні Sante Plus.
Як зберегти свіжі стебла петрушки?
Щоб петрушка залишалася свіжою протягом багато часу, важливо ретельно вибирати її. Вона має бути яскраво-зеленого кольору і пахнути свіжістю. Уникайте сушеної, коричневої чи зморщеної петрушки, яка втратила свою свіжість ще до того, як ви її купили.
Способи зберігання петрушки
Ви можете зберігати петрушку у герметичному контейнері. Зробити це можна двома різними способами.
Зберігайте петрушку у банці
Просто дрібно наріжте та зберігайте в герметичній скляній банці. Таким чином, петрушка залишається свіжішою, ніж якщо вона зберігалася просто в пакеті.
Зберігання петрушки у холодильнику (основні правила)
Спочатку вимийте петрушку, щоб видалити пил, бруд та комах, які заповзли у зелень. Акуратно струсіть петрушку, щоб видалити зайву воду.
Дрібно наріжте петрушку та викиньте стебла.
Покладіть петрушку на тарілку, потім поставте в холодильник. Тримайте тарілку подалі від їжі, яка може капнути на петрушку.
Щодня перемішуйте петрушку. Перевертаючи її з усіх боків, ви забезпечите рівномірне висихання.
Використовуйте герметичний контейнер для зберігання сушеної петрушки та зберігайте її у прохолодному, сухому місці.
Зберігання петрушки у банці з водою
Все, що вам потрібно зробити, це обрізати нижню частину стебел на 12 мм, щоб вони могли поглинати більше води, а потім видалити потемніле листя.
Переконайтеся, що листя сухе.
Помістіть гілочки петрушки в банку або скляний контейнер в заповнений на ¾ водою;
Поставте банку у холодильник. Для цього нещільно оберніть банку поліетиленовим пакетом. Закріпіть його резинкою. Пакет дозволить листям зберегти вологу і запобігає їх потемнінню.
Змінюйте воду в банку через день, щоб зелень залишалася свіжою;