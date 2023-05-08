Як зберегти свіжу петрушку до двох місяців: два відмінні способи

Як зберегти свіжі стебла петрушки?

Щоб петрушка залишалася свіжою протягом багато часу, важливо ретельно вибирати її. Вона має бути яскраво-зеленого кольору і пахнути свіжістю. Уникайте сушеної, коричневої чи зморщеної петрушки, яка втратила свою свіжість ще до того, як ви її купили.

Способи зберігання петрушки

Ви можете зберігати петрушку у герметичному контейнері. Зробити це можна двома різними способами.

Зберігайте петрушку у банці

Просто дрібно наріжте та зберігайте в герметичній скляній банці. Таким чином, петрушка залишається свіжішою, ніж якщо вона зберігалася просто в пакеті.

Зберігання петрушки у холодильнику (основні правила)

Спочатку вимийте петрушку, щоб видалити пил, бруд та комах, які заповзли у зелень. Акуратно струсіть петрушку, щоб видалити зайву воду.

Дрібно наріжте петрушку та викиньте стебла.

Покладіть петрушку на тарілку, потім поставте в холодильник. Тримайте тарілку подалі від їжі, яка може капнути на петрушку.

Щодня перемішуйте петрушку. Перевертаючи її з усіх боків, ви забезпечите рівномірне висихання.

Використовуйте герметичний контейнер для зберігання сушеної петрушки та зберігайте її у прохолодному, сухому місці.

Зберігання петрушки у банці з водою