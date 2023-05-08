Как сохранить свежей петрушку до двух месяцев: два отличных способа
Специи и ароматные растения - это союзники на кухне. Они идеально подходят для ароматизации и усиления вкуса блюд. Чтобы насладиться ароматом зелени она должна быть свежей!
Как сохранить петрушку свежей до двух месяцев рассказали эксперты в издании Sante Plus.
Как сохранить свежие стебли петрушки?
Чтобы петрушка оставалась свежей в течение длительного времени, важно тщательно выбирать ее. Она должна быть ярко-зеленого цвета и пахнуть свежестью. Избегайте сушеной, коричневой или сморщенной петрушки, которая потеряла свою свежесть еще до того, как вы ее купили.
Способы хранения петрушки
Вы можете хранить петрушку в герметичном контейнере. Сделать это можно двумя разными способами.
Храните петрушку в банке
Просто мелко нарежьте и храните в герметичной стеклянной банке. Таким образом, петрушка остается более свежей, чем если бы она хранилась просто в пакете.
Хранение петрушки в холодильнике (основные правила)
- Сначала вымойте петрушку, чтобы удалить пыль, грязь и насекомых, которые заползли в зелень. Аккуратно встряхните петрушку, чтобы удалить лишнюю воду.
- Мелко нарежьте петрушку и выбросьте стебли.
- Положите петрушку на тарелку, затем поставьте ее в холодильник. Держите тарелку подальше от пищи, которая может капнуть на петрушку.
- Каждый день перемешивайте петрушку. Переворачивая его со всех сторон, вы обеспечите его равномерное высыхание.
- Используйте герметичный контейнер для хранения сушеной петрушки и храните ее в прохладном, сухом месте.
Хранение петрушки в банке с водой
- Все, что вам нужно сделать, это обрезать нижнюю часть стеблей на 12 мм, чтобы они могли поглощать больше воды, а затем удалить потемневшие листья.
- Убедитесь, что листья сухие.
- Поместите веточки петрушки в банку или стеклянный контейнер, на ¾ наполненный водой;
- Поставьте банку в холодильник. Для этого неплотно оберните банку полиэтиленовым пакетом. Закрепите его резинкой. Пакет позволит листьям сохранить влагу и предотвратит их потемнение.
- Меняйте воду в банке через день, чтобы зелень оставалась свежей;
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