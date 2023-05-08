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Як зберегти свіжу петрушку до двох місяців: два відмінні способи

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Понеділок 08 травня 2023 11:43
Як зберегти свіжу петрушку до двох місяців: два відмінні способи Фото: Як зберігати вдома петрушку (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Спеції та ароматні рослини – це союзники на кухні. Вони ідеально підходять для ароматизації та посилення смаку страв. Щоб насолодитися ароматом зелені вона має бути свіжою!

Як зберегти петрушку свіжою до двох місяців, розповіли експерти у виданні Sante Plus.

Як зберегти свіжі стебла петрушки?

Щоб петрушка залишалася свіжою протягом багато часу, важливо ретельно вибирати її. Вона має бути яскраво-зеленого кольору і пахнути свіжістю. Уникайте сушеної, коричневої чи зморщеної петрушки, яка втратила свою свіжість ще до того, як ви її купили.

Способи зберігання петрушки

Ви можете зберігати петрушку у герметичному контейнері. Зробити це можна двома різними способами.

Зберігайте петрушку у банці

Просто дрібно наріжте та зберігайте в герметичній скляній банці. Таким чином, петрушка залишається свіжішою, ніж якщо вона зберігалася просто в пакеті.

Зберігання петрушки у холодильнику (основні правила)

  • Спочатку вимийте петрушку, щоб видалити пил, бруд та комах, які заповзли у зелень. Акуратно струсіть петрушку, щоб видалити зайву воду.
  • Дрібно наріжте петрушку та викиньте стебла.
  • Покладіть петрушку на тарілку, потім поставте в холодильник. Тримайте тарілку подалі від їжі, яка може капнути на петрушку.
  • Щодня перемішуйте петрушку. Перевертаючи її з усіх боків, ви забезпечите рівномірне висихання.
  • Використовуйте герметичний контейнер для зберігання сушеної петрушки та зберігайте її у прохолодному, сухому місці.

Зберігання петрушки у банці з водою

  • Все, що вам потрібно зробити, це обрізати нижню частину стебел на 12 мм, щоб вони могли поглинати більше води, а потім видалити потемніле листя.
  • Переконайтеся, що листя сухе.
  • Помістіть гілочки петрушки в банку або скляний контейнер в заповнений на ¾ водою;
  • Поставте банку у холодильник. Для цього нещільно оберніть банку поліетиленовим пакетом. Закріпіть його резинкою. Пакет дозволить листям зберегти вологу і запобігає їх потемнінню.
  • Змінюйте воду в банку через день, щоб зелень залишалася свіжою;

До речі, експерти пояснили, чому коти люблять їсти траву.

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