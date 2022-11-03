Как уберечь домашнюю технику при отключениях электроэнергии: важные правила

Отключение электроэнергии - это новая реальность, в которой вынуждено жить тысячи украинцев из ракетных обстрелов энергетической инфраструктуры. Из-за таких отключений может выйти из строя любая домашняя техника, которая была включена в розетку.

Какие важные правила нужно знать, чтобы не навредить технике при отключении света - читайте ниже.

Как уберечь технику при отключении света

Желательно, чтобы у вас дома на дорогостоящую и крупную бытовую технику стоял специальный стабилизатор - он защитит от перепадов сети. Такие стабилизаторы ставят на бойлеры, котлы, компьютеры. В стабилизаторах есть реле, которое автоматически отключает прибор от питания, если напряжение скачет или резко повышается.

Также можно использовать источники бесперебойного питания и умные розетки. Еще один способ - выключайте все приборы, которыми вы в данный момент не пользуетесь: стиральная машина, чайник, электроплита.

Если у в вашей местности есть хотя бы приблизительные графики отключения, то постарайтесь вытащить из розетки всю крупную технику незадолго до отключения.

Обязательно отключите:

стиральные машины

чайники

бойлеры

электронагреватели

электроотопительные приборы

электроплиты

телевизоры

принтеры

холодильник

котел

Эти приборы не выдерживают частых перепадов напряжения и могут пострадать. Также рекомендуется выключить из розеток всю технику в доме, если вы уходите надолго и по возможности - отключить общее питание на тумблере.

При аварийном отключении света - вытяните все из розеток и потушите свет во всех помещениях.

Как включать приборы после включения света

Когда возобновили подачу электроэнергии - не бросайтесь сразу включать одновременно все электроприборы. Это грозит сильной нагрузкой на сеть и может вывести вашу технику из строя.

Если у вас дома несколько энергоемких приборов, ограничьтесь включением их по очереди - сначала один, потом второй. Желательно выключать один прибор перед включением другого.

Например, если вам срочно нужно запустить стиральную машинку, то выключите перед этим бойлер, который уже нагрел достаточно воды.

Если вы хотите перекусить - то не запускайте одновременно микроволновую печь и электрический чайник.

Все энергоемкие приборы, у которых есть таймеры включения, переведите на работу с 00:00 до 06:00 утра. Электродвигатели и насосные станции нужно включать в сеть не ранее, чем через 20-30 минут после подачи электроэнергии.