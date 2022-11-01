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Как зарегистрировать ребенка, который родился на временно оккупированной территории

Новина українською →
Вторник 01 ноября 2022 13:15
Как зарегистрировать ребенка, который родился на временно оккупированной территории За время полномасштабной войны родилось более 48 000 детей (фото: pixabay.com)
Автор: Юлия Гаюк

В сентябре в Украине появилась услуга регистрации новорожденных детей онлайн.

Она распространяется на тех малышей, которые родились на территориях, где из-за войны не работают соответствующие государственные учреждения.

Юридический советчик для ВПЛ делится в Facebook инструкцией, как зарегистрировать ребенка в Украине онлайн во время войны.

Какие документы нужны?

Чтобы воспользоваться соответствующей услугой, необходимо подготовить пакет документов, включающий скан или фотокопию заявления о государственной регистрации рождения и медицинского документа, являющегося основанием для проведения государственной регистрации рождения.

Таким документом может быть:

  • медицинское свидетельство о рождении
  • медицинская справка о нахождении ребенка под наблюдением лечебного учреждения, в случае рождения ребенка вне учреждения здравоохранения
  • решение суда об установлении факта рождения, если отсутствует документ заведения здравоохранения

Также к списку добавьте документы, удостоверяющие личности родителей, свидетельство о браке и паспортный документ, удостоверяющий личность заявителя, если обращаются не родители ребенка.

Куда отправлять информацию?

Когда у вас есть все документы, отправьте их электронные копии документов на электронную почту birth@cv.minjust.gov.ua. Это отдел государственной регистрации актов гражданского состояния в Черновицкой области.

"На основании такого обращения отдел государственной регистрации актов гражданского состояния в Черновицкой области осуществляет актовую запись о рождении в электронном и бумажном виде и в тот же день оформляет свидетельство о рождении и оставляет его у себя на хранении", - пишет советник.

А если мне нужен бумажный документ?

Для получения бумажного экземпляра и внесения информации в Реестр необходимо обратиться в любой действующий отдел. По закону сделать это вправе:

  • родители ребенка
  • законные представители родителей или близких родственников ребенка
  • близкие родственники ребенка (брат, сестра, дедушка, бабушка, тетя, дядя)

При этом также нужно будет предоставить оригинал медицинского документа о рождении, на основании которого проведена государственная регистрация рождения.

Как зарегистрировать ребенка, который родился на временно оккупированной территории

Фото: facebook.com/IDP.legal.aid

Мы рассказывали, как говорить с детьми о ядерном или ракетном обстреле, чтобы успокоить их.

Читайте также, как украинцы могут восстановить утраченный паспорт во время войны.

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Дети войны