Неизлечимо больной Брюс Уиллис переписал завещание: кому достанутся его 250 млн
Известный актер Брюс Уиллис имеет неизлечимую болезнь афазию - расстройства речи. Поэтому он был вынужден прекратить свою карьеру в кинематографе.
Недавно звезда изменила свое завещание. Известно, что это произошло еще до того, как ему установили диагноз.
Кто из окружения получит многомиллионное состояние "крепкого орешка" сообщают источники издания Radar Online.
Как знаменитость распорядился имуществом
Как сообщают журналисты издания, 67-летний актер распределит свое состояние в размере 250 миллионов долларов между своей семьей. В наследники входят также его дочери от первого брака с Деми Мур.
Известно, что по одному миллиону долларов достанется 34-летний Румер, 31-летний Скаут и 28-летний Таллулу, хотя это едва ли процент состояния их отца.
Взрослые дочери Брюса Уиллиса (фото: radaronline.com)
Большая часть звезды боевиков достанется его нынешней жене Эмми и их маленьким дочерям - 10-летний Мейбл и 8-летний Эвелин.
Актер с младшими детьми и женой Эммой (фото: instagram.com/emmahemingwillis)
"Брюс хотел убедиться, что о его молодой семье позаботятся", - сказал инсайдер. Более того, он считает, что Румер, Скаут и Таллула получили лучшее из того, что он мог предложить в финансовом плане в течение своей жизни.
Актер уверен, что его старшим дочерям будет хорошо без его денег, они ведь могут обеспечивать себя самостоятельно.
Чем болеет Брюс Уиллис
В марте 2022 года бывшая жена актера Деми Мур и их общие дети заявили, что Брюс Уиллис прекращает свою карьеру в кино из-за афазии - заболевания, влияющего на речь человека.
Сообщают, что знаменитость не может многое сказать, а также не понимает, что говорят ему другие. В связи с этим круглосуточно с ним находится его семья.
Брюс Уиллис с дочерьми и женой (фото: instagram.com/brucewillisbw)
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