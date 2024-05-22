ua en ru
Ср, 22 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Як зараз виглядає красуня Баффі з серіалу про винищувачку вампірів (фото)

Середа 22 травня 2024 08:15
UA EN RU
Як зараз виглядає красуня Баффі з серіалу про винищувачку вампірів (фото) Сара Мішель Геллер (фото: кадр із серіалу)
Автор: Іванна Пашкевич

Сара Мішель Геллар була однією з найпопулярніших актрис 2000-х років, прославившись своїми яскравими ролями в таких проєктах, як "Двійник", "Божевільні", "Теорія великого вибуху", "Секс і місто", і, звісно, "Баффі - винищувачка вампірів".

Пройшло багато років, де ж зараз зірка? Розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Як виглядає і чим зараз займається Сара Мішель Геллар

Свого часу популярні журнали часто включали її до списків найкрасивіших жінок світу, а її романтичні стосунки зі знаменитими особистостями привертали багато уваги. Особливо широко обговорювався її шлюб із Фредді Принцом-молодшим.

Сара Мішель легко справлялася як з комедійними, так і з драматичними ролями, хоча вона зізнавалася, що найбільше любить комедійні. За ними ж глядачі її запам'ятали найбільше.

Як зараз виглядає красуня Баффі з серіалу про винищувачку вампірів (фото)

Як зараз виглядає красуня Баффі з серіалу про винищувачку вампірів (фото)

Сара Мішель Геллер (фото: кадр із серіалу "Баффі - переможниця вампірів")

Зараз акторці 47 років. Останнім часом вона рідше з'являється в ЗМІ, ведучи тихе, спокійне сімейне життя, займаючись вихованням двох дітей. Зірка рідко бере участь у зйомках.

Приблизно раз на рік Сара може дозволити собі знятися у новому проєкті, але вони вже не приносять їй колишньої слави.

Артистка активно займається громадською діяльністю, керуючи кількома благодійними програмами. Її зовнішністю, як і раніше, захоплюються фани.

Як зараз виглядає красуня Баффі з серіалу про винищувачку вампірів (фото)

Як зараз виглядає красуня Баффі з серіалу про винищувачку вампірів (фото)

Як зараз виглядає красуня Баффі з серіалу про винищувачку вампірів (фото)

Як зараз виглядає красуня Баффі з серіалу про винищувачку вампірів (фото)Як зараз виглядає красуня Баффі з серіалу про винищувачку вампірів (фото)

Сара Мішель Геллер (фото: instagram.com/sarahmgellar)

Дивіться, як сьогодні виглядає головна героїня фільму "Поспішай кохати".

Також дізнайтесь, як зараз виглядають актори культової мелодрами "Із 13 в 30".

Читайте РБК-Україна в Google News
Акторка Фільми Зірки
NEWS
Українські захисники збили усі "Шахеди", які РФ запускала для атаки цієї ночі
Українські захисники збили усі "Шахеди", які РФ запускала для атаки цієї ночі