Як зараз виглядає красуня Баффі з серіалу про винищувачку вампірів (фото)

Сара Мішель Геллар була однією з найпопулярніших актрис 2000-х років, прославившись своїми яскравими ролями в таких проєктах, як "Двійник", "Божевільні", "Теорія великого вибуху", "Секс і місто", і, звісно, "Баффі - винищувачка вампірів".

Пройшло багато років, де ж зараз зірка? Розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Як виглядає і чим зараз займається Сара Мішель Геллар

Свого часу популярні журнали часто включали її до списків найкрасивіших жінок світу, а її романтичні стосунки зі знаменитими особистостями привертали багато уваги. Особливо широко обговорювався її шлюб із Фредді Принцом-молодшим.

Сара Мішель легко справлялася як з комедійними, так і з драматичними ролями, хоча вона зізнавалася, що найбільше любить комедійні. За ними ж глядачі її запам'ятали найбільше.

Сара Мішель Геллер (фото: кадр із серіалу "Баффі - переможниця вампірів")

Зараз акторці 47 років. Останнім часом вона рідше з'являється в ЗМІ, ведучи тихе, спокійне сімейне життя, займаючись вихованням двох дітей. Зірка рідко бере участь у зйомках.

Приблизно раз на рік Сара може дозволити собі знятися у новому проєкті, але вони вже не приносять їй колишньої слави.

Артистка активно займається громадською діяльністю, керуючи кількома благодійними програмами. Її зовнішністю, як і раніше, захоплюються фани.

Сара Мішель Геллер (фото: instagram.com/sarahmgellar)