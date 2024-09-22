Анна Кошмал феерично объявила беременности. Первое видео с животиком
Актриса Анна Кошмал поделилась с фанами радостной новостью. Оказалось, что звезда ждет второго ребенка, и живот уже немалый. Ей удалось скрывать беременность на ранних сроках, а теперь она порадовала сеть феерическим видео.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост из Instagram Кошмал.
Кошмал объявила о беременности
Актриса решила рассказать о радостном событии довольно оригинально. Она устроила зажигательные танцы, но почти до конца видео прятала живот под объемной рубашкой.
Только на последних кадрах она сняла верхнюю одежду и показала, что скрывала от фанов, на камеру. Кошмал позировала в боди и нежно гладила свой живот.
Кошмал беременная (скриншоты)
"Теперь у меня есть отличная отмазка, чтобы съесть двойную порцию всего", - пошутила Анна.
Видео с беременной Кошмал приятно удивило фанатов. В комментариях они поздравляют актрису с радостным событием. Также пользователи пишут:
- "Це, напевно, найкраща розповідь вагітність, яку я коли-небудь бачила. Це було круто. Вітаю"
- "Радію, що класно себе почуваєш в цей магічний період. Нехай він проходить також драйвово"
- "Клас, вітання!"
- "Вітаю вас! Міцного здоров'я вам та дитинці! Мирного неба"
- "Вітаю, дорогенька. Хай все пройде легко"
- "Це неймовірно".
Что известно о личной жизни Кошмал
Напомним, актриса замужем. Она тщательно скрывает личную жизнь. Но известно, что у актрисы есть сын - она родила первенца в 2018 году. Мальчика назвали Михаилом.
Сын Кошмал (фото: instagram.com/smorkovkina)
Мужа Кошмал зовут Иван, он работает в кино. Актриса познакомилась с ним на съемочной площадке. И вместе они уже много лет. Свадьба Кошмал и ее избранника состоялась в 2017 году.
Свадьба Кошмал Сын Кошмал (фото: instagram.com/smorkovkina)
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