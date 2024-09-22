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Стало известно, кто поедет на Детское Евровидение от Украины (фото, видео)

Воскресенье 22 сентября 2024 20:25
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Стало известно, кто поедет на Детское Евровидение от Украины (фото, видео) Кто поедет на Детское Евровидение (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Состоялся финал Национального отбора на Детское Евровидение, которое в этом году прогремит в Мадриде. И уже известно, кто представит нашу страну и как голосовали жюри и зрители.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на трансляцию Нацотбора.

Кто представит Украину на детском Евровидении

Так, в финале выступили шесть участников:

  • Анастасия Белибова - "Unbelievable"
  • Ангелина Глогусь - "Плачуть янголи"
  • Злата Иванив - "Намисто"
  • Вероника Коган - "Harmony"
  • Артем Котенко - "Дім"
  • Илья Коновченко - Spaceship.

Стало известно, кто поедет на Детское Евровидение от Украины (фото, видео)

Участники Нацотбора на Детское Евровидение (скриншот: трансляция "Суспільне мовлення")

Ведущими Нацотбора были Артур Мирошниченко и Анна Тринчер. А вне сцены с маленькими певцами и их группами поддержки общалась Анна Тульева.

В жюри Нацотбора в этом году были певица Roxolana, участник и саунд-продюсер группы Tvorchi Андрей Гуцуляк, а также член жюри нацотбора на "Евровидение 2020" Виталий Дроздов.

Голосование происходило так: зрители голосовали в "Дії", а члены жюри выставили свои баллы. Самый высокий балл от звездных экспертов получила Злата Иванив.

Стало известно, кто поедет на Детское Евровидение от Украины (фото, видео)

Результаты голосования жюри на Нацотборе Детского Евровидения (скриншот: трансляция "Суспільне мовлення")

По результатам голосования в "Дії" самый большой бал получил Артем Котенко. Он и Злата Иванив собрали одинаковое количество баллов (от жюри и в "Дії"). И, по правилам конкурса, в Нацотборе победил тот участник, который получит самую высокую оценку от зрителей.

Стало известно, кто поедет на Детское Евровидение от Украины (фото, видео)

Результаты голосования зрителей (скриншот: трансляция "Суспільне мовлення")

Итак, победу одержал Артем Котенко. Артист был очень растроган и не сдерживал слезы. Мальчик поблагодарил за победу и произнес со сцены важные слова.

Стало известно, кто поедет на Детское Евровидение от Украины (фото, видео)

Стало известно, кто поедет на Детское Евровидение от Украины (фото, видео)

Кто победил на Евровидении (скриншоты: трансляция "Суспільне мовлення")

"Я очень всем благодарен за голоса. Я благодарен жюри за то, что оценили они честно. Я благодарен Вооруженным Силам Украины. За то, что мы можем стоять здесь и прикоснуться к своим мечтам", - сказал Котенко.

Что известно о победителе Нацотбора

Певцу 12 лет. Он родом из Сумщины. Артем живет в Ахтырке и поет с трех лет. И сейчас, на фоне полномасштабной войны, он захотел рассказать миру о том, что украинцы теряют не только свои дома, но и места, где они чувствовали себя счастливыми.

Он выступил с песней "Дім", которую для него написала певица и музыкальная продюсер Национального отбора Светлана Тарабарова.

К слову, ранее участница Нацотбора на Детское Евровидение "разнесла" песенный конкурс.

Кроме того, недавно Инна Мирошниченко объяснила, почему в суде ей отказывали в усыновлении второго ребенка.

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