Стало известно, кто поедет на Детское Евровидение от Украины (фото, видео)

Состоялся финал Национального отбора на Детское Евровидение, которое в этом году прогремит в Мадриде. И уже известно, кто представит нашу страну и как голосовали жюри и зрители.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на трансляцию Нацотбора.

Кто представит Украину на детском Евровидении

Так, в финале выступили шесть участников:

Анастасия Белибова - "Unbelievable"

Ангелина Глогусь - "Плачуть янголи"

Злата Иванив - "Намисто"

Вероника Коган - "Harmony"

Артем Котенко - "Дім"

Илья Коновченко - Spaceship.

Участники Нацотбора на Детское Евровидение (скриншот: трансляция "Суспільне мовлення")

Ведущими Нацотбора были Артур Мирошниченко и Анна Тринчер. А вне сцены с маленькими певцами и их группами поддержки общалась Анна Тульева.

В жюри Нацотбора в этом году были певица Roxolana, участник и саунд-продюсер группы Tvorchi Андрей Гуцуляк, а также член жюри нацотбора на "Евровидение 2020" Виталий Дроздов.

Голосование происходило так: зрители голосовали в "Дії", а члены жюри выставили свои баллы. Самый высокий балл от звездных экспертов получила Злата Иванив.

Результаты голосования жюри на Нацотборе Детского Евровидения (скриншот: трансляция "Суспільне мовлення")

По результатам голосования в "Дії" самый большой бал получил Артем Котенко. Он и Злата Иванив собрали одинаковое количество баллов (от жюри и в "Дії"). И, по правилам конкурса, в Нацотборе победил тот участник, который получит самую высокую оценку от зрителей.

Результаты голосования зрителей (скриншот: трансляция "Суспільне мовлення")

Итак, победу одержал Артем Котенко. Артист был очень растроган и не сдерживал слезы. Мальчик поблагодарил за победу и произнес со сцены важные слова.

Кто победил на Евровидении (скриншоты: трансляция "Суспільне мовлення")

"Я очень всем благодарен за голоса. Я благодарен жюри за то, что оценили они честно. Я благодарен Вооруженным Силам Украины. За то, что мы можем стоять здесь и прикоснуться к своим мечтам", - сказал Котенко.

Что известно о победителе Нацотбора

Певцу 12 лет. Он родом из Сумщины. Артем живет в Ахтырке и поет с трех лет. И сейчас, на фоне полномасштабной войны, он захотел рассказать миру о том, что украинцы теряют не только свои дома, но и места, где они чувствовали себя счастливыми.

Он выступил с песней "Дім", которую для него написала певица и музыкальная продюсер Национального отбора Светлана Тарабарова.