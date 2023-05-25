Как записать ребенка в детский сад: главные нюансы, которые должны знать родители

В Украине ребенка могут принять в государственный детский сад в возрасте от 1,6 года. Однако важно знать, какие документы необходимы, чтобы стать в очередь в сад онлайн и офлайн.

Об этом сообщили на сайте Министерства образования и науки Украины.

Как правильно записать ребенка в садик

Сначала следует выбрать детский садик и обратить внимание на те факторы, которые важны для родителей (например, расстояние от дома).

После этого необходимо посетить само заведение. Также важно узнать у директора о наличии свободных мест и порядке зачисления детей.

В Минобразования отмечают, что можно становиться в электронную очередь, ведь это поможет сэкономить время и увеличить шансы получить место в детском саду.

В частности, для того, чтобы стать в очередь в сад онлайн и офлайн, необходимо:

Зарегистрироваться на сайте, созданном местным органом управления образованием;

Выбрать садик;

Подать заявку - указать имя и фамилию ребенка, дату рождения, серию и номер свидетельства о рождении, контактный телефон родителя, желаемый детский сад и нажать "Подать заявку";

Проверить, что заявка зарегистрирована - если регистрация успешна, устанавливается статус "Зарегистрировано в очереди";

Отслеживать статус заявки - если есть свободные места, то статус изменится на "Есть возможность зачисления" (уведомление об этом поступит по электронному адресу);

Подать документы - сделать это нужно в срок, установленный местными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления.

Какие документы необходимы

Для приема в садик нужно предоставить:

заявление родителей или лиц, их заменяющих;

медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка с заключением врача, что ребенок может посещать заведение дошкольного образования;

свидетельство о рождении.

Также для приема детей, родители которых отказываются от прививок, необходимо предоставить медицинскую справку, в которой говорится, что ребенок может посещать заведение дошкольного образования.

Как записать в специальный сад или группу

Для приема в специальное учреждение дошкольного образования, а также для приема детей с особыми образовательными потребностями в инклюзивные группы необходимо дополнительно предоставить:

заключение психолого-медико-педагогической консультации или инклюзивно-ресурсного центра;

направление местного органа управления образованием;

индивидуальная программа реабилитации для детей с инвалидностью.

Что делать, если нет мест в детском саду

Если в детском саду нет мест, нужно выяснить причину. Спросите сотрудников, когда они появятся и есть ли возможность, чтобы вам об этом сообщили. Также попросите письменный отказ в принятии ребенка в садик от руководителя заведения.

После этого обратитесь в управление образования, где обязаны помочь.

Добавим, что благотворительный взнос оплачивается исключительно по желанию родителей. Если вклад называют обязательным, это нарушение. В таком случае можно подать жалобу в районное управление образования или обращаться в правоохранительные органы.