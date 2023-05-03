Врачи развеяли основной миф о болезненном ребенке и детском садике

Очень часто родители жалуются врачам, что, как только ребенок начал ходить в садик, так и не "вылезает" из болезней. Дети подхватівают сопли и кашель и сидят по две недели дома.

Почему болезни - это нормально?

Некоторые не водят детей в садик из-за болезней, которыми они там заболевают, но это неправильно.

"Врачи времен СССР детям, болеющим 5-6 раз в год, ставят диагноз ЧХД (часто болеющий ребенок), но это огромная ошибка, так как по современным стандартам считается, что 8-12 раз в год — это норма. Именно столько ребенок может болеть, чтобы не считать, что с его иммунитетом что-то не так", - сообщили медики.

В мире существует несколько сотен, а то и больше разных вирусов. Ребенок рождается с так сказать "чистой иммунной системой", первые месяцы имеет еще антитела, переданные трансплацентарно от мамы, которые очень быстро исчезают.

Далее, за свою жизнь, ребенок начинает встречаться с окружающими его вирусами. Каждый человек где-то может подхватить какой-нибудь вирус, принести его в любой коллектив и передать другим.

"Да, ребенок идет в садик, где его окружают другие дети, которые тоже где-то бывают и приносят вирусы в коллектив. Там ребенок их подхватывает, и соответственно его организм с ними борется, проявляется это в виде соплей, кашля, температуры и других симптомов", - отметили врачи.

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Так как в 2-5 лет дети еще не успели встретиться с большим количеством вирусов и выработать к ним иммунитет/антитела (так как он производится после контакта с вирусом живым или во время вакцинации), то, конечно, встретив впервые любой новый для ее организма вирус – ребенок начинает им болеть.

Профилактика болезни

Помните, дети в коллективе болеют и это нормально. Для того, чтобы болезни протекали легче и для предотвращения частых осложнений, вакцинируйте ребенка так называемыми, необязательными вакцинами (от ротавируса, пневмококковых и менингококковых инфекций и т.п.).