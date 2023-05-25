Як записати дитину до дитячого садочка: головні нюанси, які мають знати батьки

В Україні дитину можуть прийняти до державного дитячого садочку у віці від 1,6 року. Однак, важливо знати, які документи необхідні, щоб стати в чергу в садок онлайн та офлайн.

Про це повідомили на сайті Міністерства освіти і науки України.

Як правильно записати дитину до садочка

Спочатку варто обрати дитячий садочок та звернути увагу на ті фактори, які важливі для батьків (наприклад, відстань від дому).

Після цього необхідно відвідати сам заклад. Також важливо дізнатись у директора про наявність вільних місць та порядок зарахування дітей.

У Міносвіти зазначають, що можна ставати в електронну чергу, адже це допоможе зекономити час та збільшити шанси отримати місце у дитячому садку.

Зокрема, для того, щоб стати в чергу в садок онлайн та офлайн, необхідно:

Зареєструватись на сайті, створеному місцевим органом управління освітою;

Обрати садочок;

Подати заявку - вказати ім’я та прізвище дитини, дату народження, серію та номер свідоцтва про народження, контактний телефон одного з батьків, бажаний дитячий садок і натиснути "Подати заявку";

Перевірити, що заявку зареєстровано - якщо реєстрація успішна, встановлюється статус "Зареєстровано в черзі";

Відстежувати статус заявки - якщо є вільні місця, то статус зміниться на "Є можливість зарахування" (повідомлення про це надійде на електронну адресу);

Подати документи - зробити це треба в термін, встановлений місцевими органами виконавчої влади й органами місцевого самоврядування.

Які документи необхідні

Для прийому до садочка потрібно надати:

заяву батьків або осіб, які їх замінюють;

медичну довідку про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати заклад дошкільної освіти;

свідоцтво про народження.

Також для прийому дітей, батьки яких відмовляються від щеплень, необхідно надати медичну довідку, у якій зазначено, що дитина може відвідувати заклад дошкільної освіти.

Як записати до спеціального садочка чи групи

Для прийому до спеціального закладу дошкільної освіти, а також для прийому дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивні групи, необхідно додатково надати:

висновок психолого-медико-педагогічної консультації або інклюзивно-ресурсного центру;

направлення місцевого органу управління освітою;

індивідуальну програму реабілітації для дітей з інвалідністю.

Що робити, якщо немає місць у дитячому садочку

Якщо у дитячому садочку немає місць, то потрібно з’ясувати причину. Запитайте у співробітників, коли вони з’являться та чи є можливість, щоб вам про це повідомили. Також попросіть письмову відмову у прийнятті дитини до садочка від керівника закладу.

Після цього зверніться до управління освіти, де зобов’язані допомогти.

Додамо, що благодійний внесок сплачується виключно за бажанням батьків. Якщо внесок називають обов’язковим, це є порушенням. У такому разі можна подати скаргу до районного управління освіти або звертатися до правоохоронних органів.