Как загрязнение воздуха влияет на пищеварение: ученые сделали важное заявление

Загрязнение воздуха - глобальная проблема во всем мире. Из-за нее возникают проблемы со здоровьем у многих людей. Особенно опасен загрязненный воздух для системы дыхания. Однако ученые выяснили, что под угрозой оказалась и система пищеварения человека.

Как загрязненный воздух влияет на пищеварительную систему человека, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на результаты исследования, опубликованные в журнале Gastroenterology.

По данным ученых, мелкие частицы воздуха диаметром менее 2,5 микрометра (РМ 2,5) являются основным загрязнителем воздуха, вызывающим различные проблемы со здоровьем.

Эти мелкие частицы могут глубоко проникать в легкие человека и даже попадать в кровоток при вдыхании. В недавнем исследовании было установлено, что влияние РМ 2,5 может также повредить пищеварительную систему, включая печень, поджелудочную железу и кишечник.

Исследователи выясняли, как влияние РМ 2,5 вызывает стрессовые реакции в клетках пищеварительной системы. Было доказано, что реакции на стресс затрагивают специализированные субклеточные структуры внутри клеток, называемые органеллами, такие как эндоплазматический ретикулум (ЭР), митохондрии и лизосомы.

РМ 2,5 обладает способностью разрушать эти органоиды и вызывает внутри клеток цепную реакцию, что приводит к воспалению и другим вредным последствиям.

Печень в организме человека - главный орган детоксикации и обмена веществ, и она особенно восприимчива к повреждению РМ 2,5. Исследование показало, что влияние РМ 2,5 приводит к целой куче проблем с печенью, включая воспаление, реакции на стресс и повреждение органелл.

Также может произойти нарушение энергетического обмена. И все это может способствовать развитию неалкогольной жировой болезни печени (НЗШП) и диабета 2 типа.

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Но пострадать может не только печень. Воздействие РМ 2,5 может быть также на поджелудочную железу и кишечник. Ученые связали РМ 2,5 с повышенным риском нарушения функции поджелудочной железы у людей с диабетом, а также повреждением клеток кишечника и увеличением их проницаемости. А это вызывает серьезные проблемы с пищеварением.

Сейчас ученые работают над тем, чтобы понять, как клетки воспринимают РМ 2,5 и как отличается реакция на стресс у различных органов пищеварением. Также они изучают, как влияние РМ 2,5 влияет на связь между разными органами пищеварения.