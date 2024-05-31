Як забруднення повітря впливає на травлення: вчені зробили важливу заяву

Забруднення повітря - глобальна проблема у всьому світі. Через неї виникають проблеми зі здоров'ям у багатьох людей. Особливо небезпечне забруднене повітря для системи дихання. Однак вчені з'ясували, що під загрозою опинилася також й система травлення людини.

Як забруднене повітря впливає на систему травлення людини, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на результати дослідження, опубліковані в журналі Gastroenterology.

За даними вчених, дрібні частинки повітря діаметром менш як 2,5 мікрометри (РМ 2,5) є основним забруднювачем повітря, що викликає різні проблеми зі здоров'ям.

Ці дрібні частки можуть глибоко проникати у легені людини та навіть попадати у кровотік при вдиханні. У нещодавньому дослідженні було встановлено, що вплив РМ 2,5 може також пошкодити систему травлення, включаючи печінку, підшлункову залозу та кишечник.

Дослідники з'ясовували, як вплив РМ 2,5 викликає стресові реакції у клітинах травної системи. Було доведено, що реакції на стрес торкаються спеціалізованих субклітинних структур всередині клітин, звані органелами, такі як ендоплазматичний ретикулум (ЕР), мітохондрії та лізосоми.

РМ 2,5 має здатність руйнувати ці органели й це викликає всередині клітин ланцюгову реакцію, що призводить до запалення та інших шкідливих наслідків.

Печінка в організмі людини - головний орган детоксикації та обміну речовин, і вона особливо сприйнятлива до ушкодження РМ 2,5. Дослідження показало, що вплив РМ 2,5 призводить до цілої купи проблем з печінкою, включаючи запалення, реакції на стрес та пошкодження органел.

Також може статися порушення енергетичного обміну. І це все може сприяти розвитку неалкогольної жирової хвороби печінки (НЗШП) та діабету 2 типу.

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Але постраждати може не тільки печінка. Вплив РМ 2,5 може бути також на підшлункову залозу та кишечник. Вчені пов'язали РМ 2,5 з підвищеним ризиком порушення функції підшлункової залози у людей з діабетом, а також з пошкодженням клітин кишечника та збільшенням їх проникності. А це викликає серйозні проблеми з травленням.

Зараз вчені працюють над тим, щоб зрозуміти, як клітини сприймають РМ 2,5, і як відрізняється реакція на стрес у різних органів травленням. Також вони вивчають, як вплив РМ 2,5 впливає на зв'язок між різними органами травлення.