Эти вкусные запахи могут влиять на качество воздуха: ученые обнаружили новую угрозу, вызванную людьми

Некоторые вкусные для нас запахи могут существенно влиять на качество воздуха в городах и даже создавать угрозу здоровью людей и экологии в целом.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие именно вкусные запахи могут быть опасны и почему.

Какие вкусные запахи могут быть опасны

Недавно исследователи из Лаборатории химических наук (CSL) Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) узнали о недооцененных ранее источниках загрязнения воздуха в городах.

Речь идет о выбросах "загрязнителей воздуха" во время приготовления пищи, которые в густонаселенных городских районах могут составлять до четверти вызванных людьми летучих органических соединений.

Так, если во время обеда прогуляться по центральным улицам любого большого города, вы непременно ощутите аппетитные ароматы, которые буквально привлекают голодных посетителей в ближайшие заведения питания и рестораны.

Что следует знать о летучих органических соединениях

Летучие органические соединения (на английском - volatile organic compounds или VOC) имеют достаточно высокое давление пара (при нормальных условиях) и могут попадать в атмосферу в значительных концентрациях. Речь идет об углеводородах, альдегидах, спиртах, кетонах, терпеноидах и т.п., а также их смесях.

В целом термин VOC часто используют в экологии - в контексте регулирования уровней загрязнения атмосферного воздуха.

"То, на что мы смотрим во время приготовления пищи, это, прежде всего, насыщенные кислородом VOC или летучие органические соединения... Они достаточно реактивны в воздухе, поэтому мы считаем, что они могут быть важными для качества воздуха", - отметил химик-исследователь из CSL и ведущий автор исследования Мэтт Коггон.

Почему запахи пищи могут представлять опасность

Изучая количество "выбросов пищи" в городском воздухе в центре американского Лас-Вегаса (где размещено около 666 ресторанов на 100 000 человек), ученые обратили внимание на особую проблему с качеством воздуха вдоль известного Лас-Вегас-Стрип - освещенного неоновыми огнями участка бульвара Лас-Вегас с элитными казино, отелями, барами и ресторанами.

Речь идет о том, что невидимые, но часто соблазнительные VOC, выделяются при жарке продуктов на гриле, пассеровании, обжаривании или других способах приготовления пищи.

Команда Коггона определила, что в общей сложности около 21% от общей массы VOC, "запущенных" человеком в воздух города, являются результатом именно приготовления пищи. При этом на протяжении наблюдений цифра варьировалась в зависимости от времени суток - от 10% до 30%.

Исследования, проведенные в других городах, указывают на то, что выбросы от приготовления пищи могут быть большой, малоизвестной, недооцененной до сих пор неразрешенной частью "головоломки качества воздуха в крупных городах мира".

Ученые отмечают, что исследование VOC чрезвычайно важно для:

регулирование качества городского воздуха

контроля приземного озона, который негативно влияет на людей и окружающую среду, а также является основным компонентом смога, видимого в крупных городах

"Очень важно иметь полную картину выбросов и источников... Чтобы помочь политикам понять эффективность их решений", - уточнил Коггон.