Вкусно и полезно: 8 блюд, которые стоит приготовить на Пасху
Пасха - это не только время семейных встреч, но и щедрого застолья. Но праздничное меню может быть не только вкусным, но и полезным для здоровья.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу диетолога и нутрициолога Людмилы Паламарчук.
Полезные блюда на Пасхальный стол
Салат с нутом
Отварите нут или купите консервированный. Можно заменить на красную фасоль по желанию.
Нарежьте огурец, помидоры черри, красный лук, оливки. Далее в большой миске смешайте овощи и нут. Все заправьте оливковым маслом, лимонным соком, добавьте травы, соль и перец по своему вкусу.
Салат с нутом (фото: instagram.com/_dietolog_ternopil)
Овощной салат с фенхелем и креветками
Фенхель нарежьте очень тонко, добавьте спелый авокадо, нарезанный кубиками и салат айсберг. Заправьте оливковым маслом и лимонным соком, посолите и поперчите по своему вкусу, добавьте щепотку семян фенхеля и хорошо вымешайте.
Сверху на салат выложите креветки, быстро поджаренные на масле ГХИ с сушеным чесноком.
Брускетта с вялеными помидорами и базиликом
Чтобы приготовить, на ломтики подсушенного в тостере или на сковороде цельнозернового хлеба намажьте сырный крем.
На каждую брускетту выложите базилик и вяленый помидор.
Брускетты с вялеными помидорами (фото: instagram.com/_dietolog_ternopil)
Шпинатные блинчики с крем-сыром и лососем
Шпинат измельчите и слегка обжарьте на масле ГХИ. Далее для теста смешайте яйца, молоко, муку, соль, перец и шпинат. Блины обжарьте с обеих сторон.
Крем-сыр намажьте на каждый блинчик, сверху выложите лосось и сверните.
Шпинатные блины с лососем (фото: instagram.com/_dietolog_ternopil)
Картофель с кручениками
Телятину нарежьте на кусочки, отбейте молоточком, начините овощами и сверните в рулет. Обжарьте на растительном масле со всех сторон по несколько минут и затем положите в кастрюлю, добавьте воды, специй и потушите до готовности.
Картофель с кручениками (фото: instagram.com/_dietolog_ternopil)
Лосось с запеченными овощами, грибами и песто
Сначала нужно лосось запечь в духовке при 180°C. Далее овощи и грибы нарежьте и запеките со специями. Можно брать замороженные овощи.
По желанию еще можно добавить брокколи, но ее еще нужно отварить 3-4 минуты в кипящей воде и тогда промыть в холодной. Так сохранится цвет и текстура.
Лосось с запеченными овощами (фото: instagram.com/_dietolog_ternopil)
Сырная тарелка с сыром
Понадобятся орехи (миндаль, грецкие), твердые сыры (пармезан, бри). Также стоит добавить виноград (красный или белый).
Сырная нарезка (фото: instagram.com/_dietolog_ternopil)
Фрукты
Не забывайте о фруктовой тарелке, ведь такие продукты содержат больше всего пользы для организма. Можете выбрать любые фрукты, которые вам больше всего нравятся.
Пример фруктовой нарезки (фото: instagram.com/_dietolog_ternopil)
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