Как спасти зелень, которая начинает увядать

Очень часто мы выбрасываем зелень, так и не успев ею воспользоваться. И если методов сохранения не увядшей зелени несколько (общипать листья и сложить в стеклянный лоток, завернуть во влажную марлю), то реанимировать подвяленную есть только один метод - напоить водой.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост в Instagram нутрициолога Снежаны Ворошиловой.

Как спасти зелень

Чтобы зелень простояла долго, и вы успели использовать всю, поставьте ее с банкой в холодильник.



"Я советую ставить в банке уже тщательно вымытую зелень, чтобы потом брать пошлину. Это как минимум удобно. Например, понадобилась веточка петрушки в борщ, а она уже пошлина и сухая", - написала эксперт.

Такой простой совет может обогатить зеленью ваш рацион, потому что зелень под рукой упругая, свежая и вымытая.