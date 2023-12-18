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Как спасти зелень, которая начинает увядать

Понедельник 18 декабря 2023 16:26
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Как спасти зелень, которая начинает увядать Фото: Как хранить зелень дома (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Очень часто мы выбрасываем зелень, так и не успев ею воспользоваться. И если методов сохранения не увядшей зелени несколько (общипать листья и сложить в стеклянный лоток, завернуть во влажную марлю), то реанимировать подвяленную есть только один метод - напоить водой.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост в Instagram нутрициолога Снежаны Ворошиловой.

Как спасти зелень

Чтобы зелень простояла долго, и вы успели использовать всю, поставьте ее с банкой в холодильник.

"Я советую ставить в банке уже тщательно вымытую зелень, чтобы потом брать пошлину. Это как минимум удобно. Например, понадобилась веточка петрушки в борщ, а она уже пошлина и сухая", - написала эксперт.

Такой простой совет может обогатить зеленью ваш рацион, потому что зелень под рукой упругая, свежая и вымытая.

Раньше мы писали, как лучше готовить свеклу для ее максимальной пользы.

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