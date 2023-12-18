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Як врятувати зелень, яка починає в'янути

Понеділок 18 грудня 2023 16:26
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Як врятувати зелень, яка починає в'янути Фото: Як зберігати зелень вдома (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Дуже часто ми викидаємо зелень, так і не встигнувши нею скористатися. І якщо методів збереження не привʼяленої зелені декілька (общипати листя та скласти в скляний лоток, завернути у вологу марлю), то реанімувати підвʼялену є лише один метод - напоїти водою.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост в Instagram нутриціолога Сніжани Ворошилової.

Як врятувати зелень

Щоб зелень простояла довго і ви встигли використати всю, поставте її з банкою в холодильник.

"Я раджу ставити в банку вже ретельно вимиту зелень, щоб потім брати вже миту. Це як мінімум зручно. Наприклад, знадобилась гілочка петрушки в борщ, а вона вже мита та суха", - написала експерт.

Така проста порада може збагатити зеленню ваш раціон, бо зелень під рукою пружна, свіжа та вимита.

Раніше ми писали, як краще готувати буряк для його максимальної користі.

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