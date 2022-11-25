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Как спасти пожелтевшее сало: полезные лайфхаки для хозяек

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Пятница 25 ноября 2022 13:33
Как спасти пожелтевшее сало: полезные лайфхаки для хозяек Что сделать со старым салом (фото: Оксана Шевчук)
Автор: Василина Копытко

Если обнаружили у себя в холодильнике старое сало, не торопитесь выбрасывать его. Есть несколько способов дать ему "вторую жизнь" и использовать для приготовления блюд.

Как можно освежить пожелтевшее сало, рассказываем в материале Styler.

Можно ли есть старое сало

При длительном хранении сало желтеет и обветривается. Оно может впитывать запах холодильника и других продуктов. Также оно со временем твердеет. Это все портит вкус продукта.

Старое сало можно потреблять, если оно находилось в холодильнике не дольше 30 дней и одного года в морозилке.

Как спасти старое сало

Если сало стало твердым и приобрело желтоватый цвет, то есть способ его освежить. Делимся инструкцией, как это сделать:

  • Разрежьте сало на несколько ломтиков, если оно величиной с ладонь
  • Положите его в кастрюлю и залейте молоком
  • Поставьте на маленький огонь на 20 минут
  • Выньте и охладите
  • После этого сало следует заново засолить. Можно его натереть чесноком, молотым перцем и разнообразными специями.

Что можно приготовить из старого сала

Старое сало можно перетопить на смалец. Обрежьте пожелтевшие части и выбросьте, а остальные измельчите небольшими ломтиками и пожарьте на сухой горячей сковороде до коричневого цвета.

Шкварки используйте в яичницу или к драникам, а растопленный смалец залейте в стеклянную банку и храните в холодильнике.

Еще одним хорошим вариантом использования старого сала является переработка его на заправку для борща. Залейте кусок теплой водой и оставьте на сутки при комнатной температуре.

Затем перемелите с чесноком и добавьте его к борщу в конце приготовления.

Также из пожелтевшего сала можно сделать намазку для хлеба. 300 граммов его перемелете на мелкой сеточке с 4 зубками чеснока, добавьте по пол чайной ложки черного молотого перца и сладкой паприки.

Затем добавьте измельченную зелень и намазывайте на хлеб. Лучше всего подходит к черному хлебу. Храните намазку в холодильнике.

Раньше мы рассказывали о том, как выбрать самое полезное сало и правильно его засолить.

Читайте также о том, какие мифы о полезности сала развеял эксперт по питанию.

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