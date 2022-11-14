Сало полезно или нет? Эксперт опроверг самые распространенные мифы
Сало называют украинской супередой. Но достаточно ли мы о нем знаем? Ведь за столетие вокруг этого продукта возникло немало мифов.
Какие самые распространенные утверждения о сале на самом деле являются мифами, разъяснил эксперт по здоровому питанию и фитнес-тренер Виктор Мандзяк.
Сало не уступает по пользе рыбному жиру
В рыбном жире есть незаменимые кислоты. В сале их нет вообще. В целом жирная морская рыба богата омега-3 жирными кислотами, которых в сале очень мало.
Сало содержит незаменимые аминокислоты
Это стандартная манипуляция продавцов сала: они на этом акцентируют, но молчат о количестве аминокислот в сале. И их там полтора грамма на 100 г продукта.
Чтобы удовлетворить посуточную потребность в аминокислотах за счет сала, нужно употребить его 4,5 килограмма. А если человек худеет, то все 6,6 килограмма этой вкусности. Такое количество сала даст организму 53 тыс. калорий, что в 35 раз превышает желаемую суточную калорийность рациона.
Сало улучшает работу желчного.
Процессы пищеварения - слаженный механизм, нам не нужно пытаться целенаправленно стимулировать желчный пузырь. Все, на что стоит обратить внимание здоровому человеку в плане питания - количество калорий и веществ, которые он получает с едой.
Сало полезно жирорастворимыми витаминами
Наличие этих веществ ничего не говорит об их количестве. Суточная норма витамина Е - 15 мг, в 100 граммах сала - 0,6 мг. Соответственно, чтобы закрыть эту суточную норму, нужно употребить всего 2,5 килограмма сала.
"Сало - очень калорийный продукт с большим количеством насыщенного жира, низкой питательной ценностью. Не наедайтесь им, лакомьтесь ", - подытожил Мандзяк.
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