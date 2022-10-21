Почему свекла вырастает несладкой, и как это изменить уже осенью

Несладкая и даже горьковатая красная столовая свекла, которую вы растили из зернышка, лелеяли и берегли от долгоносика все лето, - настоящее разочарование для огородника. Но выход есть, и начать делать будущую свеклу сладкой надо уже сейчас, то есть осенью.

Об этом пишет Дача. Сад та город.

Свекла любит "щедрую" землю

Корнеплод очень любит богатую органикой землю, хорошо разрыхленную, чтобы был достаточный доступ воздуха к корневой системе.

Поэтому на участок, предназначенный для сева свеклы, уже с осени нужно внести перегной.

Если почва глинистая, засыпьте грядки песком и хорошо перекопайте. На плотной земле корнеплоды приобретают горьковатый привкус.

Фото: Свекла любит богатую землю (pixabay)

Добавьте соль

Натрий хлор следует добавлять, когда свекла уже растет, то есть летом.

При росте свеклы нужно полить раствором: 1 чайная ложка соли на ведро воды (на 1 кв. м).

Кроме этого, для хорошего вкуса корнеплодов нужны подкормки настоем коровяка и древесной золой (3 стакана на 1 кв. м).

Но не забывайте, что зола уменьшает кислотность почвы, что вредит свекле. Поэтому увлекаться такой подкормкой не стоит.

Больше влаги

Свекла очень требовательна к влаге в начале сезона и при росте корнеплодов.

Если она растет в сухом месте, то корнеплоды, как и на плотных почвах, вырастают горькими.