Эти ошибки с деньгами разрушают ваши отношения. Вот советы, как их избежать

Деньги часто способны уничтожить брак и разрушить даже достаточно крепкие отношения. Ведь разный тип мышления людей и отношение к финансам провоцирует конфликты по вопросам семейного бюджета. Немало пар разводятся именно из-за неумения договориться со своим партнером и выбрать оптимальную денежную модель для супругов.

О том, как избежать ошибок с деньгами, рассказали на странице "О деньгах" в Instagram .

Тайные долги

Представьте себе, что люди поженились, а через пол года приходит письмо от банка по имени партнера с кредитным долгом. В таком случае человек будет чувствовать себя обманутым, ведь с ним не поделились важной информацией. И не объяснили, почему такая задолженность возникла, не просили помощи. Так что ситуация приведет в лучшем случае к очень серьезному разговору, в худшем - к разводу.

Эмоциональные покупки

Они точно влияют на отношения, если в паре распланирован бюджет, но кто-то из партнеров этого не будет учитывать. Утрата доверия всегда имеет последствия.

Часто проблемы в семье возникают именно из-за разных финансовых целей и их отсутствия.

Нежелание зарабатывать больше

Отсутствие финансовых амбиций тоже становится причиной разрыва. Ведь бывает так, что один партнер развивается, хорошо зарабатывает, а другой стоит на месте.

Именно поэтому стоит в начале отношений узнать, планирует ли любимый человек увеличить свой доход, возможно его все устраивает и у вас разные жизненные пути.

Бюджетные семьи

Важно обсуждать все - отпуска, бытовые расходы, покупку дома, образование детей. Кроме того, ставить общие цели и формировать бюджет - полностью общий, совместно-раздельный или полностью раздельный.

Пара выбирает тот, который ей удобно. Впрочем, если в отношениях возникают конфликты из-за денег, то стоит попробовать другой вариант бюджета.

Скрытие доходы

Когда человек скрывает свои доходы от супруга, возникает логичный вопрос - а есть ли доверие вообще? Ведь нормально иметь разные зарплаты и уметь договариваться.

Страх, что партнер захочет тратить ваши деньги, порождает недоверие, которое медленно разрушает семью.

Хорошая практика, когда семья формирует общие сбережения, но имеет сумму для собственных нужд. Речь идет не о половине зарплаты, а где-то о 10% от заработка, что не должно сказаться на семейном бюджете.

Впрочем, есть пары, которые справляются с полностью общим бюджетом. Главное проговорить, сколько и зачем вы будете тратить.