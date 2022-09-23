Почему важно выезжать с деоккупированной территории и как это сделать: инструкция

Уверенное контрнаступление ВСУ возвращает Украине все больше ее территорий. Однако часто деоккупированные города и села временно не пригодны для нормального существования.

Почему необходимо эвакуироваться из освобожденных населенных пунктов и как это сделать - читайте в материале Styler.

Почему стоит уезжать из деоккупированных городов и сел?

Территории, которые долгое время были оккупированные, в определенной степени становятся непригодными для зимования. Ведь часто там отсутствует электроэнергия, свет, стабильная связь и поставка гуманитарной помощи.

К тому же значительная часть местности заминирована, что представляет дополнительную опасность для гражданского населения.

Как эвакуировать себя или родных с деоккупированных территорий?

Минреинтеграции Украины разработало алгоритм действий для украинцев, пытающихся выехать с только что оккупированных территорий или вывезти своих близких.

Прежде всего, необходимо заполнить форму заявки для эвакуации. Ее прорабатывают волонтеры, чтобы затем установить живую связь с человеком.

Если вы хотите увезти родных, то обращайтесь в чат-бот "Помогаем уехать" в Telegram. Больше информации - на сайте инициативы.

Обязательно установите контакт с местными властями, чтобы они также присоединились к помощи вам или вашим родным.

Если я хочу вывезти родных, но с ними потеряна связь?

В таких случаях рекомендуем воспользоваться горячими линиями областей, где продолжается деоккупация. Пока такая возможность есть только для жителей Харьковской области.

Координационный центр: (050) 368-61-38

Представительство Общества Красного Креста: (073) 240-24-02, (067) 383-24-02, (057) 720-05-26

Для того чтобы эвакуироваться с других деоккупированных территорий обращайтесь по номеру: 0-800-332-656.

Напомним, что за последние недели ВСУ перешли к активным контрнаступательным действиям на юге и востоке Украины. По словам Владимира Зеленского, уже освобождено более 4 000 квадратных километров украинских территорий.