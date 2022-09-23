Чому важливо виїжджати з деокупованої території та як це зробити: інструкція

Блискавичний контрнаступ ЗСУ повертає Україні все більше її територій. Однак часто деокуповані міста і села є тимчасово не придатними для нормального існування.

Чому необхідно евакуюватися зі звільнених населених пунктів та як це зробити - читайте в матеріалі Styler.

Чому варто виїжджати з деокупованих міст і сіл?

Території, які довгий час були окуповані, певною мірою стають не придатними для зимування. Адже часто там відсутня електроенергія, світло, стабільний зв'язок і постачання гуманітарної допомоги.

До того ж значна частка місцевості є замінованою, що становить додаткову небезпеку для цивільного населення.

Як евакуювати себе чи рідних з деокупованих територій?

Мінреінтеграції України розробило алгоритм дій для українців, які намагаються виїхати із щойно деокупованих територій або вивезти своїх близьких.

Перш за все необхідно заповнити форму заявки для евакуації. Її опрацьовують волонтери, щоб потім встановити живий зв'язок із людиною.

Якщо ви хочете вивезти рідних, то звертайтеся в чат-бот "Допомагаємо виїхати" у Telegram. Більше інформації - на сайті ініціативи.

Обов'язково встановіть контакт із місцевою владою, щоб вони також долучилися до допомоги вам або вашим рідним.

Якщо я хочу вивезти рідних, але з ними втрачено зв'язок?

У таких випадках радимо скористатися гарячими лініями областей, де триває деокупація. Наразі така можливість є лише для мешканців Харківської області.

Координаційний центр: (050) 368-61-38

Представництво Товариства Червоного Хреста: (073) 240-24-02, (067) 383-24-02, (057) 720-05-26

Для того, щоб здійснити евакуацію з інших деокупованих територій звертайтеся за номером: 0-800-332-656.

Нагадаємо, що впродовж останніх тижнів ЗСУ перейшли до активних контрнаступальних дій на півдні та сході України. За словами Володимира Зеленського, вже звільнено понад 4 000 квадратних кілометрів українських територій.