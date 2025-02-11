Как вывести пятна соли с угги: есть два проверенных способа

Угги дарят невероятный комфорт и тепло, которые так необходимы в холодное время года. Но их мягкий замшевый верх довольно быстро загрязняется, особенно от солевых пятен.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на материал издания Better Homes and Gardens объясняет, как, придерживаясь простых шагов, вы сможете вернуть обуви ухоженный вид.

Очистка солевых пятен уксусным раствором

Чтобы удалить солевые разводы, достаточно смешать одну столовую ложку белого уксуса с одним стаканом воды.

Подготовьте миску или банку достаточного размера, чтобы в нее было удобно погружать тряпку.

Возьмите мягкую светлую ткань, чтобы избежать переноса краски на обувь, и аккуратными круговыми движениями протрите пятна.

Старайтесь не слишком увлажнять материал, поскольку это может оставить новые водяные разводы.

Постепенно обрабатывайте всю поверхность, чтобы избежать неравномерной окраски.

После этого дайте обуви немного просохнуть перед следующим этапом. Если пятна еще остались, процедуру можно повторить еще раз.

Смачивание обуви для равномерного цвета

После обработки уксусным раствором следует удалить остатки кислоты, чтобы избежать выцветания или пересыхания материала. Для этого возьмите другую чистую ткань, смоченную в обычной воде, и равномерно протрите всю поверхность обуви.

Это поможет вернуть натуральный цвет и избежать резких переходов от сухих к влажным участкам. Опять же, старайтесь не перенасыщать материал водой, ведь это может оставить новые пятна.

Если необходимо, слегка промокните лишнюю влагу бумажными полотенцами. Благодаря этому угги высохнут равномерно, сохраняя свой естественный вид.

Зимой угги очень уязвимы к пятнам (фото: Pexels.com)

Сушка и восстановление текстуры

После очистки обуви важно правильно ее высушить, чтобы она не потеряла форму. Для этого наполните ее мягкими салфетками, тканью или бумажными полотенцами, которые помогут поддержать правильный контур.

Дайте уггам высохнуть естественным путем, оставив их в комнате на ночь. Избегайте сушки возле батарей, обогревателей или прямых источников тепла, поскольку это может повредить материал или изменить его структуру.

Когда обувь полностью высохнет, мягкой щеткой для замши аккуратно расчешите ворс, возвращая ему естественный вид. Это поможет сделать поверхность снова мягкой и равномерной.

Альтернативный метод: использование моющего средства

Если у вас нет уксуса, можно использовать обычное жидкое средство для мытья посуды.

Для этого смешайте один стакан воды с несколькими каплями мягкого моющего средства и используйте эту смесь по той же методике, что и уксусный раствор. Нанесите ее на ткань, аккуратно протрите загрязненные места круговыми движениями, после чего смойте остатки влажной тряпкой.

Главное - не переусердствовать с пеной, чтобы не осталось мыльных разводов. После этого дайте уггам высохнуть и обработайте их щеткой для замши. Независимо от того, какой метод вы выберете, ваши любимые угги снова будут выглядеть как новые!