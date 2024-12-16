Какую зимнюю обувь можно стирать в машинке и как это правильно делать

Зимняя обувь требует особого ухода, ведь холодная погода, соль и грязь могут значительно влиять на ее вид и состояние. Многие люди задаются вопросом, можно ли стирать зимнюю обувь в стиральной машинке, и если да, то как это делать правильно?

РБК-Украина (проект Styler) объясняет, можно ли стирать зимнюю обувь в стиральной машинке, а также дает советы по правильной стирке и уходу.

Какие виды зимней обуви можно стирать в машинке

Прежде чем решить, стоит ли стирать зимнюю обувь в машинке, стоит определить, из каких материалов она сделана. Обувь из синтетических материалов, таких как нейлон или полиэстер, обычно можно стирать в машинке, но обувь из натуральной кожи, замши или нубука требует особого ухода.

Чтобы узнать, можно ли стирать обувь, проверьте этикетку производителя, где часто указывают рекомендации по уходу. Если этикетка разрешает стирку, то можно попробовать этот метод.

Однако даже если этикеток нет, лучше всего выбирать модели из прочных синтетических материалов. Обувь из таких материалов, как резиновая подошва или эко-кожа, может безопасно пережить стирку в стиральной машинке.

Как подготовить зимнюю обувь к стирке в машинке

Перед тем как отправить обувь в стиральную машинку, важно правильно ее подготовить.

Во-первых, нужно извлечь шнурки и стельки, поскольку это позволит лучше простирать саму обувь и предотвратить износ шнурков. Также стоит очистить подошву от крупной грязи или льда с помощью щетки или влажной тряпки.

Если у обуви есть серьезные загрязнения, такие как соль или жирные пятна, предварительное замачивание с моющим средством поможет легче их устранить. Для защиты обуви в процессе стирки можно положить ее в специальный мешок для стирки или старую наволочку, что уменьшит механическую нагрузку на материал.

Температура воды и выбор режима стирки

Выбор температуры воды и режима стирки очень важен для сохранения качества зимней обуви. Рекомендуется использовать холодную или теплую воду (не более 30-40 градусов Цельсия), поскольку горячая вода может ухудшить вид материала, в частности, сморщить или деформировать его.

Важно выбрать деликатный или ручной режим стирки, чтобы уменьшить механическое воздействие на обувь. Избегайте использования отжима на высоких оборотах, поскольку это может привести к деформации подошвы и самой обуви.

Если в машинке есть функция стирки обуви, обязательно выбирайте именно ее, поскольку этот режим обычно предусматривает более мягкую обработку. В случае сомнений относительно температуры и режима, лучше всего обратиться к инструкции производителя или тестировать на одном ботинке, чтобы избежать возможных повреждений.

Обувь лучше всего стирать в теплой или холодной воде (фото: Freepik.com)

Когда не стоит стирать зимнюю обувь в стиральной машинке

Несмотря на то, что стирать некоторые виды зимней обуви можно, есть ситуации, когда лучше отказаться от этого метода. Если обувь выполнена из натуральной кожи, замши или велюра, то стирка в машинке может привести к ее серьезному повреждению.

Обувь с крупными декоративными элементами или натуральным мехом не подлежит машинной стирке, поскольку это может повредить не только материал, но и вид изделия. Кроме того, если обувь сильно загрязнена или имеет трудные пятна, которые требуют специальной обработки, лучше воспользоваться услугами химчистки.

Также стоит помнить, что стирка в стиральной машинке может уменьшить водонепроницаемость или теплоизоляционные свойства зимней обуви, поэтому для некоторых моделей стирка таким способом вовсе не рекомендуется.

Как правильно высушить зимнюю обувь после стирки

После стирки очень важно правильно высушить зимнюю обувь, чтобы избежать деформации и повреждения материалов. Прежде всего, не стоит сушить обувь в прямом солнечном свете или возле обогревателей, поскольку это может привести к высыханию и трещинам на материале.

Для лучшего результата вложите в ботинки газеты или специальные формы для обуви, чтобы сохранить их форму и абсорбировать влагу. Обувь должна высыхать естественным путем в хорошо проветриваемом месте.

Избегайте использования фена или других тепловых источников, поскольку это может повредить материалы и клеевые швы. Если обувь изготовлена из натуральной кожи, лучше использовать специальные кремы или спреи для сохранения эластичности и блеска материала после сушки.