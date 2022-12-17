Как быстро удалить воск с любой поверхности: простые способы

Свечи сейчас горят почти в каждом доме из-за регулярных отключений электроэнергии. И порой воск от свечи попадает на разные поверхности. Очистить их от воска быстро и легко не получается, а удалением ножом приводит к царапинам на поверхности.

Какие способы помогут вам быстро удалить воск с любой поверхности - читайте ниже.

Как убрать с ткани воск

Капли от воска могут оставлять не только разноцветные пятна, если свеча была не белая, а еще и пятна жира. От парафина тоже остаются пятна, хоть он имеет в отличие от воска синтетический состав.

Чтобы убрать воск с тканевой поверхности (одежда, мебель), вам понадобится лед. Сложите лед в пакет и приложите к загрязненной поверхности. Подождите, пока воск или парафин затвердеет.

Удалите крупные куски. А оставшиеся - снимите пластиковой карточкой или игральной картой. Нож использовать не рекомендуется - могут остаться царапины, дыры и порезы.

Если пятна остались в ворсе, то приложите к ним несколько бумажных полотенец, а потом теплый утюг (не горячий!). Вещество размякнет и впитается в полотенца.

Если на ткани осталось пятно краски, то возьмите спиртовую салфетку или смочите кусочек белой ткани в спирте - протрите пятно. Перекись водорода можно использовать только для белой ткани.

Как убрать с твердой поверхности воск

Подождите, пока воск застынет. Приложите лед. Потом возьмите пластиковую карту, скребок для стекол или игральную карту и снимите воск. Если удалить полностью не получается - нагрейте воск снова феном на минимальной температуре. Остатки можно будет вытереть бумажной салфеткой или тряпкой.

Жирное пятно с кафеля можно удалить салфеткой со спиртом.

С дерева - возьмите литр теплой воды, растворите ложку нашатырного спирта. Протрите этим раствором пятна, потом насухо вытирайте. Обработайте поверхность полиролем.

С пластика - мыльным раствором или столовым уксусом.

Со стекла - мыльным раствором, спиртом или средством для мытья окон.

С экрана планшета или компьютера - аккуратно уберите пластиковой картой воск. Тряпочку намочите в горячей воде, отожмите и приложите к месту с пятном - остатки начнут таять. Протрите их бумажным полотенцем и отполируйте экран тряпочкой из микрофибры.