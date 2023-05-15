Как вывести пятна из белой одежды, чтобы она была как новенькая: домашние хитрости и секреты
Обидно видеть, когда любимая белая рубашка запятналась в тот день, когда собирался в ней куда-то идти. Однако ситуацию можно исправить естественными способами, не портя ткань.
О способах, как вывести пятна и вернуть утраченную белизну, пишет ресурс Sante Plus.
Как отстирать белую одежду
С белым уксусом
Замочите грязную белую одежду в растворе теплой воды и белого уксуса. После, можно положить вещи в стиральную машину. Однако следует уменьшить количество стирального порошка, чтобы не испортить ткань.
С пищевой содой
Сода считается одним из самых популярных и эффективных природных отбеливающих средств. Поэтому этот порошок идеально подходит для удаления любых сложных пятен на одежде.
С помощью этого продукта можно легко отстирать ржавчину, кровь и желтые неприятные следы, которые появляются на подушках, скатертях и белых предметах.
Заметьте, что в сочетании с белым уксусом сила пищевой соды даже удваивается. Чистота и блеск гарантированы!
Вот шаги, как нанести пищевую соду на желтые пятна:
- Смочите место, где есть желтое пятно
- Нанесите пищевую соду прямо на пятно
- Потрите его кистью и дайте ему действовать примерно 30 минут
- Затем запустите стиральную машину на обычном режиме
Перекись водорода
Отведав красное вино, мы все рискуем испачкать свою одежду, диван или ковер. Спорим, это случалось с вами не раз! Пятна от красного вина не так уж трудно очистить, особенно когда пятно свежее.
Ваш спаситель - перекись водорода. Это идеальное средство для устранения следов вина.
Что нужно делать?
- Смешайте равные части жидкого моющего средства и перекиси водорода
- Нанесите немного прямо на пятно и дайте ему впитать это средство
- Через несколько секунд вы заметите, что вино из одежды начинает рассеиваться
- Когда пятно полностью впитает смесь, постирайте одежду как обычно
Раньше мы писали, при какой температуре не стоит стирать вещи в машине.
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