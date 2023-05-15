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Как вывести пятна из белой одежды, чтобы она была как новенькая: домашние хитрости и секреты

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Понедельник 15 мая 2023 19:42
Как вывести пятна из белой одежды, чтобы она была как новенькая: домашние хитрости и секреты Как вывести пятна из белой одежды (фото: Freepik)
Автор: Наталия Коваль

Обидно видеть, когда любимая белая рубашка запятналась в тот день, когда собирался в ней куда-то идти. Однако ситуацию можно исправить естественными способами, не портя ткань.

О способах, как вывести пятна и вернуть утраченную белизну, пишет ресурс Sante Plus.

Как отстирать белую одежду

С белым уксусом

Замочите грязную белую одежду в растворе теплой воды и белого уксуса. После, можно положить вещи в стиральную машину. Однако следует уменьшить количество стирального порошка, чтобы не испортить ткань.

С пищевой содой

Сода считается одним из самых популярных и эффективных природных отбеливающих средств. Поэтому этот порошок идеально подходит для удаления любых сложных пятен на одежде.

С помощью этого продукта можно легко отстирать ржавчину, кровь и желтые неприятные следы, которые появляются на подушках, скатертях и белых предметах.

Заметьте, что в сочетании с белым уксусом сила пищевой соды даже удваивается. Чистота и блеск гарантированы!

Вот шаги, как нанести пищевую соду на желтые пятна:

  • Смочите место, где есть желтое пятно
  • Нанесите пищевую соду прямо на пятно
  • Потрите его кистью и дайте ему действовать примерно 30 минут
  • Затем запустите стиральную машину на обычном режиме

Перекись водорода

Отведав красное вино, мы все рискуем испачкать свою одежду, диван или ковер. Спорим, это случалось с вами не раз! Пятна от красного вина не так уж трудно очистить, особенно когда пятно свежее.

Ваш спаситель - перекись водорода. Это идеальное средство для устранения следов вина.

Что нужно делать?

  • Смешайте равные части жидкого моющего средства и перекиси водорода
  • Нанесите немного прямо на пятно и дайте ему впитать это средство
  • Через несколько секунд вы заметите, что вино из одежды начинает рассеиваться
  • Когда пятно полностью впитает смесь, постирайте одежду как обычно

Раньше мы писали, при какой температуре не стоит стирать вещи в машине.

Также читайте, почему нужно обязательно стирать новые вещи после покупки.

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