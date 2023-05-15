Как вывести пятна из белой одежды, чтобы она была как новенькая: домашние хитрости и секреты

Обидно видеть, когда любимая белая рубашка запятналась в тот день, когда собирался в ней куда-то идти. Однако ситуацию можно исправить естественными способами, не портя ткань.

О способах, как вывести пятна и вернуть утраченную белизну, пишет ресурс Sante Plus.

С белым уксусом

Замочите грязную белую одежду в растворе теплой воды и белого уксуса. После, можно положить вещи в стиральную машину. Однако следует уменьшить количество стирального порошка, чтобы не испортить ткань.

С пищевой содой

Сода считается одним из самых популярных и эффективных природных отбеливающих средств. Поэтому этот порошок идеально подходит для удаления любых сложных пятен на одежде.

С помощью этого продукта можно легко отстирать ржавчину, кровь и желтые неприятные следы, которые появляются на подушках, скатертях и белых предметах.

Заметьте, что в сочетании с белым уксусом сила пищевой соды даже удваивается. Чистота и блеск гарантированы!

Вот шаги, как нанести пищевую соду на желтые пятна:

Смочите место, где есть желтое пятно

Нанесите пищевую соду прямо на пятно

Потрите его кистью и дайте ему действовать примерно 30 минут

Затем запустите стиральную машину на обычном режиме

Перекись водорода

Отведав красное вино, мы все рискуем испачкать свою одежду, диван или ковер. Спорим, это случалось с вами не раз! Пятна от красного вина не так уж трудно очистить , особенно когда пятно свежее.

Ваш спаситель - перекись водорода. Это идеальное средство для устранения следов вина.

Что нужно делать?