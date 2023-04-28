Одежда может повредиться: вот при какой температуре не стоит стирать вещи в машине

Часто хозяйки стирают одежду в стиральной машине при 60 градусах. Но оказалось, что это не самая лучшая температура воды. Все потому, что при такой температуре может повредиться ткань.

Что стирать одежду при 60 градусах

Такая температура поможет устранить бактерии и микробы, которые могут присутствовать на белье. Этот способ также обеспечивает глубокую очистку и устранение стойких запахов.

Особо рекомендуется использовать такую температуру для постельного белья, поскольку она тесно контактирует с телом.

Почему следует отказаться от высоких температур

Количество электроэнергии, используемой для стирки в горячей воде в разы выше, поэтому и счета за коммунальные услуги увеличатся. Стирать при температуре 40 градусов и выше дорого, а понижение температуры даже на 10% позволяет экономить более 30% электроэнергии.

Также большинство вещей не рекомендуют стирать в воде высокой температуры. Исключение составляет постельное белье и полотенца. Все остальное можно смело отправлять на получасовой режим при 30 градусах.

К тому же многие вещи изнашиваются именно из-за длительных режимов на высокой температуре.

В частности, если на ткани есть стойкие пятна, то не стоит включать стирку на высокие температуры, ведь результату не будет. В таких случаях лучше предварительно замочить вещь. А только потом можно отправлять в стиральную машину. Тогда есть шансы того, что пятна будут выведены полностью.

Важно всегда заполнять барабан машинки полностью. Не стоит запускать стиральную машину с одной-двумя вещами.