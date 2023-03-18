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Как вырастить дома роскошную комнатную розу: правила ухода

Как правильно выращивать комнатную розу (фото: instagram.com/liliya_kovel)
Автор: Светлана Мащенко

Комнатные розы поражают своей красотой и могут долго радовать цветением на подоконнике, если за ними правильно ухаживать.

Как это делать, пишет Telegram-канал Квіти і рослини.

Где поставить вазон

Комнатные розы лучше всего чувствуют себя на окнах и балконах, выходящих на юг и юго-восток.

Летом комнатные розы можно выставлять на свежий воздух, это пойдет только на пользу.

Комнатная роза обрадует вас при правильном уходе (фото: instagram.com/liliya_kovel)

Как правильно поливать

В период активной вегетации розы следует регулярно и щедро поливать. Розы очень плохо реагируют на низкую температуру воды при поливке, жару и зимовку в теплом месте.

Когда поливаете комнатную розу, следите, чтобы вода лилась под корень и не попадала на листики.

Лучшее время для полива - рано утром и вечером.

Роза - роскошный цветок (фото: rastenievod.com)

Важные нюансы ухода

Не забывайте о подкормке комнатных роз. Во время цветения удобряйте комнатные розы не реже одного раза в неделю.

Как только бутоны и цветки на розе начинают увядать и сохнуть - срывайте без сожаления. Отмершие соцветия отнимают у растения силы

Раньше мы писали также, как дома вырастить настоящую сортовую фиалку, как на выставке.

Кроме того, читайте, что нельзя делать с орхидеей, чтобы не погубить цветок.

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