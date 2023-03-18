Как вырастить дома роскошную комнатную розу: правила ухода

Комнатные розы поражают своей красотой и могут долго радовать цветением на подоконнике, если за ними правильно ухаживать.
Как это делать, пишет Telegram-канал Квіти і рослини.
Комнатные розы лучше всего чувствуют себя на окнах и балконах, выходящих на юг и юго-восток.
Летом комнатные розы можно выставлять на свежий воздух, это пойдет только на пользу.
Комнатная роза обрадует вас при правильном уходе (фото: instagram.com/liliya_kovel)
В период активной вегетации розы следует регулярно и щедро поливать. Розы очень плохо реагируют на низкую температуру воды при поливке, жару и зимовку в теплом месте.
Когда поливаете комнатную розу, следите, чтобы вода лилась под корень и не попадала на листики.
Лучшее время для полива - рано утром и вечером.
Роза - роскошный цветок (фото: rastenievod.com)
Не забывайте о подкормке комнатных роз. Во время цветения удобряйте комнатные розы не реже одного раза в неделю.
Как только бутоны и цветки на розе начинают увядать и сохнуть - срывайте без сожаления. Отмершие соцветия отнимают у растения силы
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