Как вырастить дома сортовые фиалки, как на выставке: секреты профессионалов

Фиалки на выставках поражают нас пышным цветением, представленным невероятным разнообразием. Цвета, формы розетки, цветов и листьев, размеры... Но дома такое чудо вырастить удается не всегда, если не знать секреты профессионалов.

Как справиться с этой задачей, читайте ниже в материале Styler.

С чего начать

Сначала следует понимать, что такое сортовая фиалка (узамбарская фиалка, сенполия). Этот цветок выращен специалистами, занимающимися скрещиванием разных сортов и в результате выведением новых. Каждому виду дается собственное уникальное имя, которым растение маркируется и становится частью коллекции. Чем новее сорт, тем дороже стоит фиалка.

Выберите тип фиалки, который вы будете выращивать: стандарт, полумини, мини или микро. Все зависит от предпочтений и, конечно же, свободного места для растений.

Примеры сортовых фиалок с выставки (фото: facebook.com/StudiaViolets)

Есть и фиалки, выращенные промышленными цветоводами. Обычно это самые простые виды "ноунейм" в четырех базовых цветах: розовый, фиолетовый, сиреневый и белый. Такой вазон можно купить в любом цветочном магазине, но часто после окончания цветения он перестанет вас радовать. Правда и здесь есть способы сделать из такого растения – красавицу, применив методы ухода за сортовой фиалкой. Но об этом потом.

Чтобы вырастить сортовую фиалку, вам нужно приобрести у коллекционеров листик или стартер. Его можно заказать почтой, лично встретиться с продавцом, или отправиться на выставку, где листик вам отрежут прямо из выбранного растения.

Выставки проходят по всей стране, а одна из самых известных локаций - в Киеве в Природоведческом музее возле метро Театральная (ул. Богдана Хмельницкого, 15).

Один из столов на выставке фиалок (фото: facebook.com/StudiaViolets, Юлия Метковская)

Существует также много групп в соцсетях, вроде Студия Фиалки или Фиалки (Сенполии) и другие геснерии, где можно найти расписание выставок или выйти на связь с продавцами.

Листочек или стартер?

Самым дешевым вариантом будет купить листик. Но с ним вам нужно пройти полный цикл: укоренение, пересадка, выращивание стартеров. Таким образом молодое цветущее растение вы получите как минимум через полгода. К тому же у вас будет до десяти совершенно одинаковых фиалок.

Чуть дороже – стартер. Это молодое уже укоренившееся растение, за которым вам нужно только правильно ухаживать и ждать цветения. В результате вы будете иметь один уникальный экземпляр того или иного сорта в вашей коллекции.

Стартер с первым цветком (фото: facebook.com/Мирослава Ляш)

Если вы купили листик, его нужно укоренить в воде или в почве (кому как нравится), посадив срезанным черенком в пластиковый стаканчик. Некоторые накрывают стаканчики пленкой, чтобы создать эффект "парника". Важно следить, чтобы вода не достигала поверхности листа, а при укоренении в почве, чтобы земля не пересыхала.

Уже через неделю-две листок пустит корни, а потом начнет обрастать детками. Когда детки станут крепкими, нарастив от трех "настоящих" листочков, их можно рассаживать в маленькие пластиковые стаканчики и ждать, пока они не превратятся в стартеры.

Коллекционные фиалки (фото: facebook.com/StudiaViolets, Дмитрий Денисенко)

Выбор горшка, почвы, удобрений

Заводчики фиалок выращивают сортовых красавиц на верховом торфе брендов Laflora или Klassman. Его нужно разбавить (процентов на 20-30) с перлитом или вермикулитом (искусственные крупные гранулы, которые насыщают торф воздухом и не дают загнить). Почва из цветочного магазина с надписью "Для фиалок" для сортовых сенполий не подходит.

В качестве удобрений рекомендуется Peters Professional – это порошок, который разбавляется в отстоявшейся воде (около 1 г на 1 литр). Собственно, инструкцию можно почитать на упаковке. Бывают разные виды: для цветения, укоренения, или универсальный. Подливать нужно в зависимости от потребности: укоренитель для деток, усилитель цветения перед началом цветения, а универсальный в любое время, когда фиалка активно растет.

Важно правильно выбрать горшок. Он должен быть маленьким – от 5 до 11 см в диаметре (максимум 13). Многое зависит от вида фиалок: для мини или микро – 5-7 см, для полумини – 7-9, стандарт – 9-11 см. Помните, что минифиалка перестанет быть мини в большом горшке.

Мини-фиалка (фото: facebook.com/Леся Чекерамит)

Также детки и стартеры стандартов надо сажать сперва в маленькие горшки, затем переваливать (пересадка с комом земли без вмешательства в корни) в большие.

Купить горшки, удобрения, почву можно на выставке или на специальных сайтах (фото с выставки: facebook.com/StudiaViolets, Сергей Жмыхов)

Полив, выбор окна, подсветка

Сенполии не переносят прямые солнечные лучи, особенно летом. Поэтому если у вас окна только южные, лучше отказаться от заведения фиалок или выращивать их при искусственном освещении. Лучше всего подойдет восточное окно, где солнце светит только в первой половине дня.

Подсвечивать фиалки нужно в зимнее и осеннее время, когда естественного света крайне мало. Если они полностью на искусственном освещении, то нужно ориентироваться на средние солнечные весенние сутки. То есть включать свет где-то с 7-8 утра и выключать в то же вечернее время. Светить растения 24/7 не стоит, ведь им тоже нужен отдых.

Можно использовать фитолампы (они светят розовым) или обычные с белым светом. Первые лучше не устанавливать в помещении, где вы часто бываете, ведь их свет раздражителен для глаз.

Фиалки на стеллаже с искусственным освещением (фото: facebook.com/Оксана Лаврик)

Полив бывает трех типов: верхний, из поддона, фитильный. Первый – обычный полив – не рекомендуется, ведь розетка фиалки занимает весь горшок и добраться до грунта да еще и не залить крайне тяжело.

Коллекционеры выбирают полив из поддона, а чаще всего – фитильный полив. С последним – самое простое, но надо фиалку сначала правильно посадить. Такой полив используют уже для укорененных деток или стартеров с крепкими корнями, которые имеют силы из-за фитиля. Можно сразу "поставить" на фитиль детку почти без корней, но первое время поливать сверху или из поддона.

Для фитиля подойдет шнур средней толщины или кусок ткани. Важно, чтобы он был искусственным, ведь хлопок или лен будут не пропускать, а впитывать влагу, а также гнить в почве. Собственно, шнур для фитильного полива можно приобрести на спецсайтах или выставке. Можно нарезать на полоски обычные капроновые колготки.

Горшок со шнуром для фитильного полива (фото: facebook.com/Елена Руднева)

При установке фитильного полива надо отрезать кусок шнура сантиметров 20-30 (в зависимости от размера растения), прижечь его с обеих сторон на огне, чтобы он не расслаивался. Обмотайте одним концом шнурка корни фиалки, а другой – пропустите в отверстие на дне горшка (он должен выступать сантиметров на 10, чтобы доставать дна поддона для полива). После посадки первые несколько раз нужно горшок с фиалкой подержать в воде "с купанием", чтобы фиалка "научилась" пить через фитиль.

В качестве поддона можно использовать прозрачные или полупрозрачные поддоны, в которые вставляется горшок, или поддоны с крышкой и отверстием, на которые можно поставить горшок.

При потребности жидкость для полива (с удобрением или без) подливают в поддон. Если фиалки стоят на подоконнике, стенки поддона будут зеленеть из-за солнечного света, поэтому их нужно время от времени мыть.

Варианты поддонов для полива (фото: facebook.com)

Фиалка – вечное растение

Любопытно, что любую фиалку можно омолаживать и она годами вас будет радовать крепкой розеткой и пышной шапкой цветов.

Когда вы увидели, что растение отрастило длинную ножку снизу от корней, его можно полностью срезать, оставив верхние листья, поставить в воду (или посадить во влажную почву). Растение пустит новые корни и снова будет опрятно выглядеть, радуя вас цветением по несколько раз в год.

Срезанную часть с пнем и старыми листьями не спешите выбрасывать – она нарастит новые детки, и вы сможете размножить вашу красавицу.

И еще: всегда удаляйте пасынки (боковые отростки в пазухах листьев) из фиалок, если хотите, чтобы розетка выглядела опрятно. Исключение составляют ампельные сорта, растущие кустиками и свисающие с листьями и цветами из горшка. Также не стоит срезать пасынки, если вы хотите размножить сенполию пасынкованием.

Как видите, уход за фиалками непрост, имеет много нюансов. Но красота и разнообразие сортов в личной коллекции – станет отличной компенсацией за ваши труды!