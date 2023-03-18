Як виростити вдома розкішну кімнатну троянду: правила догляду

Кімнатні троянди вражають своєю красою і можуть довго радувати цвітінням на підвіконні, якщо за ними правильно доглядати.
Як це робити, пише Telegram-канал Квіти і рослини.
Кімнатні троянди найкраще почуваються на вікнах і балконах, що виходять на південь та південний схід.
Улітку кімнатні троянди можна виставляти на свіже повітря, їм це піде лише на користь.
Кімнатна троянда порадує вас при правильному догляді (фото: instagram.com/liliya_kovel)
У період активної вегетації троянди треба регулярно та щедро поливати. Троянди дуже погано реагують на: низьку температуру води при поливанні, спеку та зимівлю у теплому місці.
Коли поливаєте кімнатну троянду, слідкуйте, щоб вода лилася під корінь і не потрапляла на листочки.
Найкращий час для поливання - рано-вранці та ввечері.
Троянда - розкішна квітка (фото: rastenievod.com)
Не забувайте про підгодовування кімнатних троянд. Під час цвітіння підгодовуйте кімнатні троянди не рідше одного разу на тиждень.
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