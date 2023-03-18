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Як виростити вдома розкішну кімнатну троянду: правила догляду

Як правильно вирощувати кімнатну троянду (фото: instagram.com/liliya_kovel)
Автор: Світлана Мащенко

Кімнатні троянди вражають своєю красою і можуть довго радувати цвітінням на підвіконні, якщо за ними правильно доглядати.

Як це робити, пише Telegram-канал Квіти і рослини.

Де поставити вазон

Кімнатні троянди найкраще почуваються на вікнах і балконах, що виходять на південь та південний схід.

Улітку кімнатні троянди можна виставляти на свіже повітря, їм це піде лише на користь.

Кімнатна троянда порадує вас при правильному догляді (фото: instagram.com/liliya_kovel)

Як правильно поливати

У період активної вегетації троянди треба регулярно та щедро поливати. Троянди дуже погано реагують на: низьку температуру води при поливанні, спеку та зимівлю у теплому місці.

Коли поливаєте кімнатну троянду, слідкуйте, щоб вода лилася під корінь і не потрапляла на листочки.

Найкращий час для поливання - рано-вранці та ввечері.

Троянда - розкішна квітка (фото: rastenievod.com)

Важливі нюанси догляду

Не забувайте про підгодовування кімнатних троянд. Під час цвітіння підгодовуйте кімнатні троянди не рідше одного разу на тиждень.

Як тільки бутони та квітки на троянді починають в’янути і сохнути – зривайте без жалю. Відмерлі суцвіття забирають у рослини сили

Раніше ми писали також, як вдома виростити справжню сортову фіалку, як на виставці.

Крім того читайте, що не можна робити з орхідеєю, щоб не погубити квітку.

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