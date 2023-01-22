В какое время нельзя пересаживать комнатные растения: об этом часто забывают

Правильная пересадка комнатных растений обеспечит вашим горшкам активный рост и цветение. Но важно учитывать много нюансов.

Об этом читайте ниже в материале Styler.

Когда нельзя пересаживать растения

Так, от пересадки нужно удержаться, когда растение находится в состоянии покоя. Этот период обычно приходится на осенние и зимние месяцы.

Кроме этого, не торопитесь бежать за новым горшком и землей, если после покупки вазона еще не прошло 15-20 дней.

Не стоит беспокоить растение в том случае, если оно заболело. Для начала вылечите цветок, ведь пересадка – дополнительный стресс, с которым он может не справиться.

Это правило действует и в том случае, если вы обнаружили, что цветок поражен насекомыми-вредителями.

Также постарайтесь перенести пересадку растения в период цветения, ведь в это время оно отдает все силы на развитие соцветий и плодов.

К пересадке растений следует относиться внимательно (фото: freepik)

Важные правила пересадки

Дренаж и отверстия на дне вазона – обязательны. Не пренебрегайте этим.

Горшок может быть пластиковым или глиняным – это не принципиально. Но растения с крепкой и тяжелой верхней частью лучше сажать в тяжелые горшки, которые не будут переворачиваться.

Новый горшок должен быть на несколько сантиметров больше диаметра того, из которого растение выросло. Не стоит сажать "на вырост", рассчитывая, что цветок со временем разрастется и вам не нужно будет часто его пересаживать. Большое количество лишней почвы и влаги может спровоцировать загнивание корней.

После пересадки в новую увлажненную почву нужно дать растению отдохнуть и не переставлять лишний раз.

Всегда учитывайте, в какую почву сажаете. Например, фиалкам нужна торфяная почва, а кактусам и суккулентам – песчаная. Почва с надписью "универсальная" подойдет неприхотливым растениям, таким как хлорофитум или сансевьерия.