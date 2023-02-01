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Когда и что садить в последний месяц зимы: лунный посевной календарь на февраль

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Среда 01 февраля 2023 20:19
Когда и что садить в последний месяц зимы: лунный посевной календарь на февраль Фото: лунный посевной календарь садовода и огородника на февраль 2022 (pixabay.com)
Автор: Владимир Костырин

В последний месяц зимы можно сеять семена овощей на рассаду в теплице, заниматься посевом многих культур, в том числе цветочных, активно готовиться к началу нового сезона в саду и на огороде.

Хотя погода в нынешнюю "холодную пору" года выдалась непривычно теплой, вероятность морозов в феврале остается, что напрямую отразится на работах с семенами и растениями. А вот в посевном лунном календаре, на который часто ориентируются садоводы и огородники, сюрпризы не прогнозируются.

Какие даты благоприятные и нежелательные для посева и рассадки в этом феврале - читайте в материале ниже.

Лунный посевной календарь на февраль 2023

Положение фаз Луны оказывает существенное влияние на жизненный цикл растений, тем самым создавая благоприятные, нейтральные и неблагоприятные периоды для работы с ними. В последний месяц этой зимы:

  • полнолуние будет 6 февраля,
  • новолуние - 20 февраля,
  • растущая луна в периоды с 1 по 5 февраля и с 21 по 28 февраля,
  • убывающая луна - с 7 по 19 февраля.

Благоприятные / неблагоприятные даты

  • В целом благоприятные дни для посевов, посадки или пересадки растений: 3, 4, 10-14, 17, 18, 21, 22, 25, 26 февраля.
  • Неблагоприятные даты для таких работ: 5, 6, 15, 16, 19, 20 февраля.

Что и когда сеять и садить в феврале 2023

  • Цветы из семян: 1-3, 21, 24-26, 28 февраля
  • Декоративные растения: 1-3, 21, 24-26, 28 февраля
  • Зелень и салат: 1-3, 21, 24-26, 28 февраля
  • Огурцы: 1-3, 21, 24-26, 28 февраля
  • Морковь, буряк: 9, 11-14, 16, 17 февраля
  • Капуста (белокочанная, цветная): 1-3, 21, 24-26, 28 февраля
  • Томаты, физалис: 1-3, 21, 24-26, 28 февраля
  • Баклажаны: 1-3, 21, 24-26, 28 февраля
  • Редис, редька: 9, 11-14, 16, 17 февраля
  • Лук: 9, 11-14, 16, 17 февраля
  • Перец (острый, сладкий): 1-3, 21, 24-26, 28 февраля
  • Кабачки, тыква, патиссоны: 1-3, 21, 24-26, 28 февраля
  • Картофель, топинамбур: 9, 11-14, 16, 17 февраля
  • Фасоль, горох, бобы: 9, 11-14, 16, 17 февраля
  • Петрушка: 9, 11-14, 16, 17 февраля.

Напомним, ранее метеорологи и народный синоптик рассказали, накроют ли Украину сильные снегопады в феврале.

А также перед этим мы писали, что в феврале Землю накроет затяжными магнитными бурями, и указывали все опасные даты.

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