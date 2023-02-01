Когда и что садить в последний месяц зимы: лунный посевной календарь на февраль
В последний месяц зимы можно сеять семена овощей на рассаду в теплице, заниматься посевом многих культур, в том числе цветочных, активно готовиться к началу нового сезона в саду и на огороде.
Хотя погода в нынешнюю "холодную пору" года выдалась непривычно теплой, вероятность морозов в феврале остается, что напрямую отразится на работах с семенами и растениями. А вот в посевном лунном календаре, на который часто ориентируются садоводы и огородники, сюрпризы не прогнозируются.
Какие даты благоприятные и нежелательные для посева и рассадки в этом феврале - читайте в материале ниже.
Лунный посевной календарь на февраль 2023
Положение фаз Луны оказывает существенное влияние на жизненный цикл растений, тем самым создавая благоприятные, нейтральные и неблагоприятные периоды для работы с ними. В последний месяц этой зимы:
- полнолуние будет 6 февраля,
- новолуние - 20 февраля,
- растущая луна в периоды с 1 по 5 февраля и с 21 по 28 февраля,
- убывающая луна - с 7 по 19 февраля.
Благоприятные / неблагоприятные даты
- В целом благоприятные дни для посевов, посадки или пересадки растений: 3, 4, 10-14, 17, 18, 21, 22, 25, 26 февраля.
- Неблагоприятные даты для таких работ: 5, 6, 15, 16, 19, 20 февраля.
Что и когда сеять и садить в феврале 2023
- Цветы из семян: 1-3, 21, 24-26, 28 февраля
- Декоративные растения: 1-3, 21, 24-26, 28 февраля
- Зелень и салат: 1-3, 21, 24-26, 28 февраля
- Огурцы: 1-3, 21, 24-26, 28 февраля
- Морковь, буряк: 9, 11-14, 16, 17 февраля
- Капуста (белокочанная, цветная): 1-3, 21, 24-26, 28 февраля
- Томаты, физалис: 1-3, 21, 24-26, 28 февраля
- Баклажаны: 1-3, 21, 24-26, 28 февраля
- Редис, редька: 9, 11-14, 16, 17 февраля
- Лук: 9, 11-14, 16, 17 февраля
- Перец (острый, сладкий): 1-3, 21, 24-26, 28 февраля
- Кабачки, тыква, патиссоны: 1-3, 21, 24-26, 28 февраля
- Картофель, топинамбур: 9, 11-14, 16, 17 февраля
- Фасоль, горох, бобы: 9, 11-14, 16, 17 февраля
- Петрушка: 9, 11-14, 16, 17 февраля.
Напомним, ранее метеорологи и народный синоптик рассказали, накроют ли Украину сильные снегопады в феврале.
А также перед этим мы писали, что в феврале Землю накроет затяжными магнитными бурями, и указывали все опасные даты.