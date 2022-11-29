Вот как мандарины оказывают влияние на организм: мы об этом даже не подозревали!

Мандарины особенно популярны зимой, потому что благодаря высокому содержанию витамина С помогают бороться с вирусами и простудами. Но вместе с полезными эффектами на организм они могут и навредить.

О том, кому стоит отказаться от популярнейшего зимнего фрукта, рассказываем в материале Styler.

Какой вред могут нанести мандарины

Мандарины сильно повышают кислотность и тем самым раздражают слизистую кишечника и желудка. Даже несколько плодов могут нанести серьезный вред организму.

Мандарины не советуют потреблять людям, которые подвержены аллергиям. Ломтик фрукта способен вызвать сыпь на теле, головную боль, зуд, отек гортани с удушьем.

Также врачи рекомендуют с осторожностью вводить мандарины в рацион детям. Это можно делать в возрасте от 1 года. Как возникают реакции - покраснение кожи или зуд, то следующие 2-3 года следует не давать этот фрукт.

Кому нельзя есть этот цитрус