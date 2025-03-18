Как воспитать успешных детей: советы от Александра Педана

Украинский телеведущий Александр Педан поделился своим опытом воспитания детей и рассказал о том, что он взял от своих родителей.

По словам телеведущего, главное, что он получил от родителей - это уважение к детям, их увлечениям и безусловная поддержка.

В то же время Александр отмечает, что его стиль воспитания отличается от того, каким его воспитывали, ведь он стремится уделять своим детям больше внимания.

"То, что самое главное я взял от моих родителей - это уважение к детям, их увлечениям и безусловная поддержка. Но все же я воспитываю детей в другом немножечко стиле. Я стараюсь дать им как можно больше внимания, в котором они нуждаются", - признался он. Александр Педан (фото: instagram.com/pedanos)

Педан также поделился, что был третьим сыном в семье, поэтому ему иногда не хватало внимания, хотя он ценил свободу, которую ему предоставляли.

Теперь, когда он сам отец, звезда пытается найти баланс между свободой выбора детей и необходимой поддержкой.

"Я - третий сын в семье. Могу сказать, что мне не совсем хватало того внимания, но я радовался тому, что мне по крайней мере давали свободу. Педан-отец пытается сейчас найти золотую середину между правильной свободой выбора детей и поддержкой, опекой и вниманием", - поделился Александр.

Также телеведущий рассказал, чем занимается его старшая дочь Валерия. Александр Педан с дочерью (фото: instagram.com/pedanos)

Девушка учится на третьем курсе Украинского католического университета по специальности "социология". Она живет во Львове, ведет несколько проектов в сфере SMM, подрабатывает, но образование для нее остается приоритетом.

Относительно сына, Александр отметил, что ему всего восемь лет и он еще не определился с будущей профессией. Александр Педан с женой и сыном (фото: instagram.com/pedanos)

Недавно мальчик пошутил, сказав, что хочет вырасти барсуком, и, хоть учителя не совсем поняли его шутку, родители посмеялись вместе с ним.

"Сыну 8 лет. Он еще не знает, кем хочет быть. Последний раз он пошутил в школе, потому что сказал, что хочет вырасти барсуком. Ну, учителя не до конца поняли. А мы посмеялись, потому что это звучит прикольно", - рассказал Педан.

Александр добавил, что для него важно, чтобы сын нашел себя и занимался тем, что ему нравится, и он всегда поддерживает его выбор, даже если тот не хочет участвовать в съемках его роликов. Александр Педан с сыном (фото: instagram.com/pedanos)

"Я хочу, чтобы он нашел себя и ему просто было кайфово заниматься тем, чем он хочет. С одной стороны, он иногда со мной где-то снимается в роликах и хочет этого. С другой, он может сказать: "Я не буду сниматься". Всегда уважаю его и не заставляю", - заверил телеведущий.

Он также отметил, что у сына хороший математический склад ума и очень креативное мышление, что, вероятно, поможет ему в будущем.

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