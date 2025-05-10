Это бомба замедленного действия: о каких рисках дешевого корма для здоровья кота или собаки вы точно не знаете

Мы все хотим для своих домашних любимцев самого лучшего. Однако иногда, из-за соблазна сэкономить, многие владельцы собак и кошек выбирают дешевые корма, не задумываясь о возможных последствиях. И из-за этого есть риск потерять любимца.

Почему не стоит кормить собак и кошек дешевыми кормами и как выбрать такой, который не навредит, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Почему дешевые корма не качественные

Многие дешевые корма для собак и кошек содержат низкокачественные ингредиенты, которые могут быть вредными для здоровья животного.

Например, в составе часто можно найти сою, кукурузу, пшеницу и другие наполнители, которые не обеспечивают необходимые питательные вещества.

Такие продукты могут привести к проблемам с пищеварением, аллергиям и даже к нарушениям обмена веществ.

Опасные добавки и ароматизаторы

Дешевые корма часто содержат искусственные ароматизаторы и красители, что может вызвать аллергические реакции и негативно влиять на печень и другие органы животного. Иногда такие добавки могут быть не только опасными, но и ядовитыми в долгосрочной перспективе.

Часто в корма для животных добавляют сахар, различные ароматические добавки, чтобы животному корм понравился. Но это вовсе не гарантирует качество. Потому что люди тоже любят вредную пищу именно за ее замечательный вкус.

Недостаточно белка и других питательных веществ

Нашим питомцами, как и их владельцам, нужна сбалансированная пища с достаточным количеством белка. Многие дешевые корма не содержат достаточно белка, который является основным строительным материалом для организма вашего питомца.

Вместо него используются дешевые наполнители, которые не обеспечивают необходимого питания. Это может привести к общему ослаблению иммунной системы и развитию различных заболеваний.

Как дешевые корма влияют на здоровье

Последствия кормления дешевыми кормами могут быть крайне серьезными: ухудшение кожи и шерсти, лишний вес, проблемы с органами пищеварения, аллергии, а также долгосрочные хронические заболевания - это лишь некоторые из возможных последствий. Со временем лечение этих проблем может обойтись значительно дороже, чем питание хорошим кормом. Некачественный корм может нравиться коту или собаке, но он может сильно навредить здоровью (фото: freepik.com)

Как определить качественный корм: класс корма и что должно быть в составе

Когда вы выбираете корм для своего любимца, важно обращать внимание не только на цену, но и на класс продукта и состав. Сейчас почти каждую неделю появляется новый корм и запутаться в выборе может любой владелец животного. А верить слепо рекламе, которая называет корм "качественным, из натуральных ингредиентов, с витаминами" - не стоит.

Вот несколько советов, как определить, является ли корм качественным:

Класс корма: премиум, супер-премиум или эконом

Весь корм для собак и кошек на рынке делится на три основные категории: эконом, премиум и супер-премиум.

Премиум и супер-премиум корма, как правило, содержат высококачественные ингредиенты, тогда как эконом варианты часто включают дешевые наполнители и низкокачественные белки.

Если вы хотите обеспечить своему любимцу хорошее питание, обращайте внимание на корма премиум класса или выше.

Состав на этикетке. Первое, что должно быть на этикетке - это источник белка. Это может быть курица, говядина, индейка, рыба и тому подобное. Важно, чтобы источник белка был на первом месте в составе.

Некачественные корма часто содержат кукурузу, сою или пшеницу в качестве основных ингредиентов. Эти компоненты могут быть дешево закуплены, но они не дают необходимого количества полезных белков для животного.

Натуральные консерванты. В качественных кормах используют натуральные консерванты, например, токоферолы (витамин E), в то время, как дешевые варианты могут содержать синтетические добавки.

Некачественные корма могут содержать искусственные красители и ароматизаторы, которые добавляются для улучшения вкуса и вида корма, но могут оказать негативное влияние на здоровье животного.

Полезные добавки. Качественный корм будет содержать добавки, такие как омега-3 и омега-6 жирные кислоты, которые способствуют здоровью шерсти и кожи, а также пребиотики для нормализации пищеварения.

Чтение этикетки: на что обращать внимание

Приоритет на белки (курица, говядина, рыба)

Без вредных наполнителей (кукуруза, пшеница)

Природные консерванты и отсутствие искусственных добавок

Дополнительные полезные компоненты (омега-кислоты, пребиотики, антиоксиданты)

От качественного корма зависит не только здоровье кота или собаки, но и продолжительность их жизни (фото: freepik.com)

Что произойдет с животным, которое кормят некачественным кормом

Некачественное питание может привести к серьезным проблемам со здоровьем ваших любимцев. Вот, какие основные проблемы называют ветеринары:

Проблемы с пищеварением

Животные, которые получают некачественное питание, часто страдают расстройствами желудка, диареей или запорами. Это может быть результатом низкого качества ингредиентов, которые не перевариваются должным образом.

Аллергии и кожные проблемы

Искусственные красители, ароматизаторы, зерновые добавки или даже некачественные белки могут вызвать аллергические реакции у животных. Это может привести к зуду, выпадению шерсти, дерматитам и другим кожным заболеваниям.

Проблемы с весом и ожирение

Дешевые корма часто содержат значительное количество углеводов (например, кукурузу и пшеницу), что может привести к увеличению массы тела. Ожирение у собак и кошек является серьезной проблемой, которая повышает риск заболеваний сердечно-сосудистой системы и диабета.

Сердечно-сосудистые заболевания

Животные, потребляющие некачественные корма с недостаточным количеством омега-3 жирных кислот и других полезных добавок, могут развить сердечно-сосудистые заболевания. Это может привести к нарушению сердечного ритма, артериальной гипертонии и другим серьезным проблемам.

Нарушение функции почек и печени

Продукты низкого качества, содержащие вредные добавки или недосягаемые белки, могут вызвать отравление организма, что со временем приведет к нарушению работы почек и печени.

Снижение иммунитета и общая слабость

Если корм не обеспечивает необходимые витамины, минералы и другие питательные вещества, иммунитет животного может ослабнуть, и оно станет уязвимым к различным инфекциям и заболеваниям.

Ранние болезни и преждевременное старение

Низкокачественное питание может привести к преждевременному старению, развитию хронических заболеваний и значительному снижению продолжительности жизни ваших питомцев.

В результате, кормление некачественным кормом может обернуться не только проблемами со здоровьем вашего животного, но и значительными затратами на лечение и ветеринарные услуги.

Поэтому выбирать корм стоит очень внимательно, и лучше потратить больше на качественный продукт, чтобы обеспечить долгую и здоровую жизнь вашему питомцу.