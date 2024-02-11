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РФ запустила дезинформационную кампанию против Сырского, хочет навязать образ россиянина

Воскресенье 11 февраля 2024 12:15
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РФ запустила дезинформационную кампанию против Сырского, хочет навязать образ россиянина Фото: Александр Сырский, командующий Сухопутными войсками (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Россияне пытаются навязать главнокомандующему Вооруженных сил Украины (ВСУ) образ "советского и русского" человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Центр противодействия дезинформации".

"Для этого пропагандисты активно ищут его родственников в России, "друзей семьи", у которых берут комментарии и распространяют в информпространстве с соответствующим контекстом", - пишет пресс-служба.

Цель кампании заключается в попытке дискредитировать главнокомандующего ВСУ и снизить доверие к нему.

В то же время важно помнить:

  • Сырский долгое время был частью команды бывшего главнокомандующего Валерия Залужного;
  • командовал успешными операциями, в том числе по освобождению Киевской и Харьковской областей.

"Они были бы невозможны без качественного личного состава, но многое зависит от командования. Поэтому, Сырский показал, что умеет достигать результата в войне против России", - добавляет пресс-служба.

  • сейчас команда главнокомандующего состоит из молодых командиров, которые пошли на повышение;
  • поддержка российской кампании - подыгрывание вражеской дезинформации.

Назначение Сырского на должность главнокомандующего ВСУ

8 февраля, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о решении уволить с должности главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Вместо этого новым главнокомандующим был назначен Александр Сырский. Слухи об отставке Залужного появились в конце января 2024 года. Хотя и до этого в сети писали о его возможном увольнении.

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