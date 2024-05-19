Как выглядел украинский боксер Александр Усик в детстве и юности: фото

Биография Александра Усика

Будущая звезда бокса родился в Симферополе и жил там до шести лет. Затем его семья переехала в Черниговскую область, на родину его матери.

Родственники будущего чемпиона держали лошадей, а Александр помогал за ними ухаживать.

Александр Усик с мамой (фото: instagram.com/usykaa)

Однако, когда Усик был во втором классе, он серьезно заболел.

"У меня была двусторонняя пневмония - страшная болезнь. Врач сказала моей маме, что я могу не выжить. Я болел около года и почти все это время лежал в больнице - два месяца там, две недели дома", - рассказывал спортсмен.

"Бабушка водила меня в церковь, мне было интересно: я смотрел, слушал службу, мне нравился запах ладана, рассматривал иконы", - делился он.

Тогда врачи посмотрели на парня и сказали: "Сынок, от смерти тебя спасет только спорт!".

Поэтому Саша, осознавая свое затруднительное положение, уже в детстве приложил невероятные усилия и решил, что посвятит себя спорту.

Александр Усик в юности (фото: instagram.com/usykaa)

Усик начал приседать, отжиматься, бегать, плавать и закаляться. Единственной спортивной секцией в селе был футбол, поэтому парень начал заниматься именно им.

В 2002 году семья Александра вернулась в Крым, где он продолжил играть в футбол, пока почти в 15 лет не попал в секцию бокса.

Его первый тренер, Сергей Лапин, сначала не хотел его брать из-за возраста и слабого здоровья.

"Он для бокса уже "старый" был. Особых физических данных я у него не заметил. Да и болезненный - астма, грудная клетка не развита. Но его привел мой старший сын Сережа. Поэтому не стал ему отказывать. Вот, говорю, иди с ним и работай. Сережа его бил, бил, бил... Думал, не придет больше после таких пропущенных ударов. А Саша пришел! Настырный!" - вспоминал Лапин.

Александр Усик в детстве (фото: instagram.com/usykaa)

Оказалось, что спортсмен от природы обладает интуитивным чувством дистанции. Более опытные соперники не могли его зацепить, поскольку в нужный момент он умудрялся уклоняться, нагибаться или подпрыгивать.

Вспоминая свое детство, Александр признавался, что хулиганил - бросался банками и воровал яблоки с соседних участков. В школе он дрался примерно до шестого-седьмого класса. Однако учился хорошо и помогал маме доить коров дома.

Кстати, именно в школьные годы Усик познакомился со своей будущей женой Екатериной, которая училась в параллельном классе.

Александр Усик с женой (фото: instagram.com/usykaa)