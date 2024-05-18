Как Александр Усик попал в профессиональный бокс: история побед

Александр Усик сразится за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе с Тайсоном Фьюри уже сегодня, 18 мая. Для украинского боксера это будет 22-й по счету поединок. При этом все его предыдущие бои на профессиональном ринге завершались только победой.

При подготовке использовались: информация по Wikipedia, публикации Boxing scene, iSport.

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Любительская карьера Усика

Александр Усик начал заниматься боксом в 15 лет. Через 4 года тренировок спортсмен достиг первых заметных результатов – в 2006 году дошел до полуфинала чемпионата Европы в средней весовой категории и получил бронзу.

Дальше были Олимпийские игры-2008 в Пекине, но тогда украинский боксер проиграл в четвертьфинале будущему серебряному призеру итальянцу Клементе Руссо.

После Олимпиады Усик спустился в полутяжелый вес и выиграл в 2008 году чемпионат Европы, затем снова перешел в тяжелую весовую категорию. Взял серебряную медаль на первенстве Кубка мира 2008 года.

Участвовал в чемпионате мира по боксу. В 2009 году получил бронзу, а в 2011 году – золотую медаль.

Кроме того, Александр Усик становился золотым призером чемпионатов Украины 2006, 2009, 2010, 2011 годов. Играл в командных международных турнирах, в большинстве из которых приносил победу.

Золотой призер Олимпиады

На следующую Олимпиаду в Лондоне в 2012 году Александр Усик уехал в статусе капитана сборной. Начал свой путь с 1/4 финала, где уверенно победил россиянина Артура Бетербиева. В полуфинале украинец разгромил болгарина Терлева Пулева со счётом 21:5.

В бою за золотую медаль соперником Усика стал Клементе Руссо, тот самый, который остановил его на Олимпиаде в Пекине. В этот раз украинец смог одержать победу с результатом 14:11.

Фото: Александр Усик завоевал золотую медаль на Олимпиаде 2012 (Getty Images)

Именно после этой победы Александр Усик станцевал на ринге гопак, что сделало его любимцем зрителей.

Профессиональный бокс. Лучшие бои Усика

Получив все возможные титулы любительского бокса, в октябре 2012 Александр Усик заявил о переходе в полупрофессиональную лигу WSB и начал выступать за команду "Украинские атаманы".

В общей сложности одержал 6 побед и ни разу не проиграл, таким образом занял первое место в индивидуальном рейтинге боксеров WSB в тяжелом весе.

В 2013-м подписал контракт с компанией братьев Кличко "К2 Promotions". В этом же году состоялось первый бой Усика на профессиональном ринге (весовая категория до 91 кг), завершившееся победой над мексиканцем Фелипе Ромеро.

К 2016 году провел 9 боев – все стали победными для украинца, что дало возможность выступить против чемпиона мира в тяжелом весе Кшиштофа Гловацки.

Бой Усик – Гловацки состоялся в 2016 году в Гданьске (Польша). Усик доминировал на ринге на протяжении всего поединка и уверенно выиграл по очкам и получил титул чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии WBO. Завоевав этот титул в 10-м бою на профессиональном ринге, украинец побил рекорд американца Эвандера Холифилда, которому чтобы стать чемпионом в 1986 году понадобилось 12 поединков.

Следующее знаковое сражение состоялось в 2018 году с Майрисом Бриедисом. После сложных 12 раундов Усик победил латвийца и получил звание чемпиона мира по версии WBC.

В 2018 году украинец сошелся на ринге с чемпионом мира по версиям WBA и IBF россиянином Муратом Гассиевым и одержал уверенную победу. По результатам боя Усик стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе по версиям WBA Super, WBC, IBF, WBO и вакантным титулам The Ring. Также боксер выиграл эксклюзивный кубок Мухаммеда Али и приз в размере 10 миллионов долларов.

После победы над Гассиевым Усик бросил вызов британцу Тони Белью. Бой прошел 10 ноября 2018 года. После семи раундов британец побеждал украинца по очкам, но в 8 Усик отправил Белью в нокаут. После завершения поединка Тони Белью объявил о завершении профессиональной боксерской карьеры.

В 2019 году Усик перешел в тяжелый вес, и уже в этой категории одержал победы над Чаззом Уизерспуном и Дереком Чисорой.

Третьим поединком в тяжелом весе для Усика стало сражение с Энтони Джошуа в 2021 году. Украинец смог отобрать у соперника все титулы (WBA (Супер), IBF, WBO и IBO) и стал новым чемпионом мира в тяжелом весе.

В 2022 году состоялся реванш, в котором Джошуа безрезультатно пытался восстановить свои звания, но Усик снова одержал победу.

Фото: Бой Усика с Джошуа (Getty Images)

В августе 2023 в Польше Александр Усик встретился на ринге с обладателем титула регулярного чемпиона мира по версии WBA Даниэлем Дюбуа.

Бой стал победным для украинца, но результат вызвал множество споров. Причиной этого был удар ниже пояса, совершенный Даниэлем, после которого украинец получил передышку, смог продолжить бой с новой силой и в 9-м раунде отправил соперника в нокаут.

На кону звание абсолютного чемпиона. Что известно о бое Усик – Фьюри

В субботу, 18 мая, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится бой за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

На ринге встретятся чемпион мира по версиям WBA Super, IBF, WBO, IBO и The Ring Александр Усик и чемпион мира по версии WBC британец Тайсон Фьюри.

Победитель этого боя станет первым абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе в XXI веке.

Последним этот статус получал Леннокс Льюис в 1999 году, после победы над Эвандером Холифилдом. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF.

Однако в 2007 году также был признан равноценно "чемпионским" пояс WBO. Таким образом победитель боя между Усиком и Фьюри станет первым в истории "абсолютом" в хевивейте с четырьмя главными титулами.

Фото: Тайсон Фьюри и Александр Усик проведут бой 18 мая (Getty Images)

Подготовка к поединку продолжалась с 2021 года. Из-за разногласий сторон по срокам и условиям проведения боя контракт удалось подписать только в сентябре 2023. Затем из-за недостатка времени у Фьюри на подготовку и полученную им травму дату переносили еще дважды.

На сегодня Александр Усик имеет 21 победу из 21 поединка на профессиональном ринге, 14 выиграл нокаутом.

Тайсон Фьюри также непобедимый боксер. На его счету 35 боев (34 победы и одна ничья). В 24 поединках он отправил соперников в нокаут.