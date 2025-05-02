Как выглядеть стильно и дорого: Андре Тан назвал 5 ошибок, которые все портят

"Кричащие" аксессуары

"Кричащие" аксессуары - это яркие, массивные или чрезмерно броские элементы образа, которые сразу привлекают внимание. Это могут быть огромные серьги, колье с блестками, сумки с логотипами, очки нестандартной формы или слишком блестящие ремни.

Андре Тан считает, что такие детали часто "удешевляют" внешний вид, особенно если они не сочетаются с общим стилем или выглядят неактуально.

"Дешевая бижутерия, потертое покрытие, золото, которое явно не золото - все это обесценивает образ. Минимализм всегда "вывозит": серебро, жемчуг, или даже просто аккуратные серьги-кольца работают лучше", - подчеркнул он.



Обилие аксессуаров точно испортит лук (иллюстративное фото: freepik.com)

Оверсайз без структуры

Стиль оверсайз - это мода на одежду свободного кроя, которая будто бы "не по размеру". Появился он как часть уличной моды и стал особенно популярным благодаря желанию чувствовать комфорт, свободу движений и не следовать жестким канонам фигуры.

Андре Тан, как и многие стилисты, предупреждает: с оверсайзом легко переборщить.

"Оверсайз - классный прием, но он нуждается в балансе. Если нет четкой формы, акцента на талии или правильного низа - вещи начинают "съедать" тебя. И облик становится не стильным, а бесформенным. Поэтому важно, если верх объемный, низ сделай сдержанным, и наоборот", - отметил Андре Тан.



Оверсайз без структуры (иллюстративное фото: freepik.com)

Много трендов одновременно

Сочетание множества трендов в одном образе - еще одна ошибка, которая может испортить даже дорогую одежду. Андре Тан отмечает, что в попытке быть модными многие совмещают сразу все: ультрамодные фасоны, актуальные цвета, трендовые аксессуары и принты. В результате вместо стильного образа получается визуальный шум и ощущение, что человек просто надел все самое модное, что было в шкафу.

"Когда в образе и карго, и массивные кроссовки, и бомбер, и бейсболка, и statement-цепь - мозг не успевает сфокусироваться. Выбери один-три акцента, все остальное - сдержанно и в балансе", - считает Тан.



Андре Тан советует не перегружать образы трендами (иллюстративное фото: freepik.com)

Неудачные ткани

Неудачные ткани - еще один важный фактор, который может "удешевить" образ, даже если фасон и цвет подобраны правильно. Андре Тан подчеркивает, что дешевые материалы моментально выдают бюджетность наряда и портят общее впечатление.

К таким тканям относятся:

слишком блестящий полиэстер - выглядит искусственно, быстро теряет форму и часто "скатывается"

тонкий трикотаж - подчеркивает каждую неровность фигуры, может просвечиваться и вытягиваться после первой стирки

искусственная кожа плохого качества - трескается, блестит и выглядит неаккуратно

грубый синтетический шифон - плохо драпируется, создает ощущение дешевого вечернего наряда.

"Хорошие ткани не обязательно дорогие. Хлопок, шерсть, плотная вискоза, костюмная ткань, деним - всегда лучше", - подчеркнул стилист.



Выбирайте одежду из качественных тканей (иллюстративное фото: freepik.com)

Лишние элементы

Лишние элементы в одежде - это детали, которые не несут функциональной или стилистической пользы и только перегружают образ. Андре Тан обращает внимание на то, что такие украшательства могут сделать даже дорогую вещь визуально дешевой.

Примеры лишних элементов:

слишком много страз, пайеток или вышивки - особенно в повседневной одежде

обилие молний, заклепок, шнуровки - особенно если они декоративные и не выполняют никакой функции.

неуместные рюши, воланы и банты - когда они не поддерживают общий стиль или нарушают пропорции

логомания - слишком крупные логотипы брендов, особенно если они конкурируют между собой.



Не стоит перегружать образы (иллюстративное фото: freepik.com)