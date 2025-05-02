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Как Белле Хадид удалось стать иконой уличного стиля

Пятница 02 мая 2025 07:15
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Как Белле Хадид удалось стать иконой уличного стиля Белла Хадид (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Собкова

Белла Хадид - одна из самых известных моделей современности, которая не только покорила подиумы, но и стала настоящей иконой уличного стиля. Ее уникальный подход к моде и сочетание в луках элементов стильной, но комфортной одежды вдохновляют тысячи людей по всему миру.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о нескольких ключевых аспектах, которые помогли ей стать иконой уличной моды.

Чувство баланса между классикой и авангардом

Белла умеет сочетать классические элементы гардероба с более авангардными и экспериментальными образами. Ее стиль часто включает в себя винтажные вещи, которые выглядят современно, благодаря тому, как они сочетаются с другими элементами одежды. От маек с принтами до классических джинсов и джинсов "мом", Белла демонстрирует, как можно играть с модой без необходимости следовать всем трендам.
Как Белле Хадид удалось стать иконой уличного стиля
Белла Хадид (фото: instagram.com/bellahadid)

Классические элементы уличного стиля

Белла мастерски комбинирует элементы уличной моды, такие как спортивные костюмы, худи, кроссовки, бейсболки и большие солнцезащитные очки. Это позволяет ей выглядеть одновременно стильно и комфортно. Она всегда знает, как добавить несколько простых аксессуаров, чтобы образ выглядел завершенным, но не перегруженным.
Как Белле Хадид удалось стать иконой уличного стиля
Стиль Беллы Хадид (фото:Getty Images)

Игра с цветами и текстурами

Хотя Белла часто выбирает нейтральные цвета, такие как черный, белый и серый, она не боится экспериментировать с более яркими оттенками или нестандартными текстурами. Ее стильный вид часто охватывает контрастные элементы, которые создают элегантный, но непринужденный вид.
Как Белле Хадид удалось стать иконой уличного стиля
Белла Хадид (фото: instagram.com/bellahadid)

Персональный подход к аксессуарам

Аксессуары - это важная часть ее образа. Белла часто дополняет уличные наряды стильными сумками, цветными очками или шапками, что добавляет индивидуальности ее облику. Важной частью ее стиля стали также разнообразная обувь, от классических кроссовок до изящных ботинок на платформе.
Как Белле Хадид удалось стать иконой уличного стиля
Как одевается Белла Хадид (фото: instagram.com/bellahadid)

Вдохновение из прошлого

Белла активно черпает вдохновение из моды 80-90-х годов, что стало характерным для уличного стиля последних лет. Ее образ часто включает элементы из прошлого, такие как бомберы, джинсовые куртки или велюровые костюмы. Она умеет комбинировать эти вещи так, чтобы они выглядели актуально и модно даже сейчас.
Как Белле Хадид удалось стать иконой уличного стиля
Модные образы от Белла Хадид (фото: instagram.com/bellahadid)

Натуральность и удобство

Она выбирает не только дизайнерские бренды, часто в ее образах встречаются простые базовые вещи, которые подходят к любой ситуации. Немаловажную роль играет и удобство: Белла часто выбирает одежду, которая дает возможность двигаться свободно, не ограничивая комфорт.
Как Белле Хадид удалось стать иконой уличного стиля
Белла Хадид (фото: instagram.com/bellahadid)

Современный стиль гранж

Ее стиль можно описать как современный гранж, где сочетаются элементы панк-культуры, большие кожаные куртки и сапоги. Белла часто носит лаконичные образы с добавлением индивидуальных деталей, таких как разорванные джинсы или ботфорты, которые подчеркивают ее смелость в выборе одежды.
Как Белле Хадид удалось стать иконой уличного стиля
Белла Хадид (фото: instagram.com/bellahadid)

Как Белле удалось стать иконой стиля?

Важной частью ее успеха является природная харизма и способность всегда оставаться верной себе, не следовать слепо за трендами, а создавать их сама. Она очень тщательно подходит к выбору каждого образа, что делает ее стиль не только узнаваемым, но и чрезвычайно аутентичным. Белла Хадид не боится экспериментировать, и это позволяет ей выглядеть необычно и актуально.
Как Белле Хадид удалось стать иконой уличного стиля
Белла Хадид (фото: instagram.com/bellahadid)

Таким образом, Белла Хадид стала иконой уличного стиля благодаря своему умению сочетать разнообразные стили, играть с цветами, текстурами и формами, а также своему природному чувству моды.
Как Белле Хадид удалось стать иконой уличного стиля
Белла Хадид - икона стиля (фото: Getty Images)

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