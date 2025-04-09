20 счастливых лет: редкие архивные фото Чарльза III и Камиллы, которые вас поразят

9 апреля 2025 года король Чарльз III и королева-консорт Камилла отмечают 20-летие со дня своей свадьбы. В связи с этим они решили показать в сети редкие архивные фото.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальную страницу британской монархии в Instagram.

"20 счастливых лет", - подписали они видео, смонтированное из снимков.

В ролике можно увидеть фото с их свадьбы, а также с других важных мероприятий и поездок.

Отметим, что сейчас Чарльз и Камилла находятся в Италии с четырехдневным государственным визитом. Вчера пара представила свои новые портреты по случаю 20-й годовщины свадьбы.



Чарльз III и Камилла (фото: instagram.com/theroyalfamily)

История любви Чарльза III и Камиллы

Близкие отношения между Чарльзом и Камиллой Шанд возникли еще в начале 1970-х годов. У них были общие интересы, они любили верховую езду, юмор и культуру. Однако Камилла не устраивала королеву Елизавету в качестве жены наследника престола.

В 1973 году Камилла стала женой Эндрю Паркер-Боулза, а в 1981 году Чарльз женился на Диане Спенсер. Однако пара продолжала общаться: они часто встречались и созванивались по телефону. Это и стало одной из причин развода Чарльза и Дианы, который состоялся в 1996 году.

Они стали все чаще появляться на публике, и в конце 1990-х - начале 2000-х годов их связь стала более открытой и признанной.



Чарльз III и Камилла 9 апреля 2005 года (фото: Getty images)

Важно отметить, что Чарльз и Камилла столкнулись с большим количеством критики, поскольку многие не могли забыть ее роль в разводе принца с Дианой, а некоторые винили в гибели принцессы. Впрочем, долгое время не принимала Камиллу и сама Елизавета. Она называла ее "аморальной женщиной", которая "нанесла вред монархии".

Однако со временем Камилла смогла завоевать публичное признание, и ее роль в королевской семье была признана.

9 апреля 2005 года состоялась их свадьба. Королева Елизавета и принц Филипп не присутствовали на церемонии бракосочетания, но пришли на церковную службу, чтобы поддержать сына.

В 2023 году, после смерти Елизаветы II, Чарльз и Камилла стали королем и королевой-консортом.



Свадьба Чарльза III и Камиллы (фото: Getty images)