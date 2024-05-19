Как выглядит Усик после победного боя: это фото "разорвало" сеть
Украинский боксер Александр Усик, который в ночь на 19 мая победил Тайсона Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира, показал, как он выглядит после боя. И эта фотография очень быстро собрала очень много лайков.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост, которым Усик поделился в Instagram.
Как Усик выглядит после боя
На новом фото боксер позирует с новым поясом. Можно увидеть, что на лице Усика есть синяки, а также ему наложили швы на бровь, которую ему рассек Фьюри.
Впрочем, чемпион не выглядит расстроенным, ведь сумел победить британца и получить желаемый титул.
Боксер показал новый пояс (фото: instagram.com/usykaa)
Фото Усика после боя буквально "разорвало" сеть. За несколько часов пост собрал более 1 миллиона и 200 тысяч лайков. К тому же, под фотографией уже появилось более 15 тысяч комментариев.
Новое фото Усика собрало более миллиона лайков (скриншот)
Пользователи поздравляют боксера с победой. Они пишут:
- "Лучший в мире. Лучшая команда. Очень горжусь"
- "Благодарим за бой, поздравляем и невероятно гордимся, какой же Молодец"
- "Слава Сынам Украины"
- "Красава"
- "Лучший! Верили в победу!".
Напомним, ранее стало известно, что у Усика после боя с Фьюри подозревали перелом челюсти.
Кроме этого, после боя Усик щемяще высказался об отце.