Как выглядит Усик после победного боя: это фото "разорвало" сеть

Украинский боксер Александр Усик, который в ночь на 19 мая победил Тайсона Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира , показал, как он выглядит после боя. И эта фотография очень быстро собрала очень много лайков.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост, которым Усик поделился в Instagram .

Как Усик выглядит после боя

На новом фото боксер позирует с новым поясом. Можно увидеть, что на лице Усика есть синяки, а также ему наложили швы на бровь, которую ему рассек Фьюри.

Впрочем, чемпион не выглядит расстроенным, ведь сумел победить британца и получить желаемый титул.

Боксер показал новый пояс (фото: instagram.com/usykaa)

Фото Усика после боя буквально "разорвало" сеть. За несколько часов пост собрал более 1 миллиона и 200 тысяч лайков. К тому же, под фотографией уже появилось более 15 тысяч комментариев.

Новое фото Усика собрало более миллиона лайков (скриншот)

Пользователи поздравляют боксера с победой. Они пишут: