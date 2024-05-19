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Як виглядає Усик після переможного бою: це фото "розірвало" мережу

Неділя 19 травня 2024 18:41
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Як виглядає Усик після переможного бою: це фото "розірвало" мережу Усик показав новий пояс (фото: instagram.com/usykaa)
Автор: Поліна Іваненко

Український боксер Олександр Усик, який у ніч на 19 травня переміг Тайсона Ф'юрі та став абсолютним чемпіоном світу, показав, який він має вигляд після бою. І ця світлина дуже швидко зібрала дуже багато лайків.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис, яким Усик поділився в Instagram.

Як Усик виглядає після бою

На новій світлині боксер позує з новим поясом. Можна побачити, що на обличчі Усика є синці, а також йому наклали шви на брів, яку йому розсік Ф'юрі.

Втім, чемпіон не виглядає засмученим, адже він зумів перемогти британця й отримати бажаний титул.

Як виглядає Усик після переможного бою: це фото &quot;розірвало&quot; мережуБоксер показав новий пояс (фото: instagram.com/usykaa)

Фото Усика після бою буквально "розірвало" мережу. За декілька годин допис зібрав понад 1 мільйон та 200 тисяч лайків. До того ж під світлиною вже з'явилося понад 15 тисяч коментарів.

Як виглядає Усик після переможного бою: це фото &quot;розірвало&quot; мережу

Нове фото Усика зібрало понад мільйон лайків (скріншот)

Користувачі вітають боксера з перемогою. Вони пишуть:

  • "Найкращий у світі. Найкраща команда. Дуже пишаюсь"
  • "Дякуємо за бій, вітаємо і неймовірно пишаємося, який же Молодець"
  • "Слава Синам України"
  • "Красава"
  • "Найкращий! Вірили у перемогу!".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Усика після бою з Ф'юрі підозрювали перелом щелепи.

Окрім цього, після бою Усик щемливо висловився про батька.

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