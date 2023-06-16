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Как выглядит одна из лучших волейболисток Украины Саша Миленко, не оставляющая шансов соперницам

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Украина, Пятница 16 июня 2023 11:20
Как выглядит одна из лучших волейболисток Украины Саша Миленко, не оставляющая шансов соперницам Александра Миленко - звезда сборной Украины по волейболу (коллаж: Styler)
Автор: Дмитрий Войналович

На днях женская сборная Украины по волейболу уверенно победила Францию в Золотой Евролиге 2023 года, обеспечив себе место в "Финале четырех". Одной из героинь матча стала 23-летняя Александра Миленко, набравшая 20 очков в поединке.

Что известно об одной из самых талантливых волейболисток Украины, которая своей игрой не оставляет шансов соперницам, и как она выглядит - читайте и смотрите в материале Styler.

Кто такая Александра Миленко

Саша родилась в Белой Церкви. Она занимается волейболом с восьми лет. Защищала цвета юношеской сборной Украины.

Как выглядит одна из лучших волейболисток Украины Саша Миленко, не оставляющая шансов соперницам

Миленко в составе "Прометея" (фото: instagram.com/prometey_sc)

Впервые о себе заявила на серьезном уровне во время всемирной студенческой Универсиады 2019 года в итальянском Неаполе, где она представляла Тернопольский национальный экономический университет.

Как выглядит одна из лучших волейболисток Украины Саша Миленко, не оставляющая шансов соперницам

Миленко в составе сборной Украины (фото: instagram.com/prometey_sc)

Миленко играла за тернопольскую "Галичанку", а ныне защищает цвета "Прометея" из города Каменское, в составе которого завоевала чемпионство Украины 2023 года, став самой результативной волейболисткой команды.

Как выглядит одна из лучших волейболисток Украины Саша Миленко, не оставляющая шансов соперницам

Как выглядит одна из лучших волейболисток Украины Саша Миленко, не оставляющая шансов соперницам

Александра Миленко играет за "Прометей" (фото: instagram.com/prometey_sc)

С 2022 года Александр регулярно играет за национальную сборную.

Миленко известна своим высоким уровнем физической подготовки, сильным ударом и динамичной игрой.

Она является не только сильным атакующим игроком, но и настоящим лидером на площадке, способной поддержать и мотивировать свою команду к победе.

Яркие фото Саши Миленко

Как выглядит одна из лучших волейболисток Украины Саша Миленко, не оставляющая шансов соперницамКак выглядит одна из лучших волейболисток Украины Саша Миленко, не оставляющая шансов соперницамКак выглядит одна из лучших волейболисток Украины Саша Миленко, не оставляющая шансов соперницамКак выглядит одна из лучших волейболисток Украины Саша Миленко, не оставляющая шансов соперницамКак выглядит одна из лучших волейболисток Украины Саша Миленко, не оставляющая шансов соперницамКак выглядит одна из лучших волейболисток Украины Саша Миленко, не оставляющая шансов соперницамКак выглядит одна из лучших волейболисток Украины Саша Миленко, не оставляющая шансов соперницамКак выглядит одна из лучших волейболисток Украины Саша Миленко, не оставляющая шансов соперницамКак выглядит одна из лучших волейболисток Украины Саша Миленко, не оставляющая шансов соперницамКак выглядит одна из лучших волейболисток Украины Саша Миленко, не оставляющая шансов соперницамКак выглядит одна из лучших волейболисток Украины Саша Миленко, не оставляющая шансов соперницамКак выглядит одна из лучших волейболисток Украины Саша Миленко, не оставляющая шансов соперницамКак выглядит одна из лучших волейболисток Украины Саша Миленко, не оставляющая шансов соперницамКак выглядит одна из лучших волейболисток Украины Саша Миленко, не оставляющая шансов соперницамКак выглядит одна из лучших волейболисток Украины Саша Миленко, не оставляющая шансов соперницамКак выглядит одна из лучших волейболисток Украины Саша Миленко, не оставляющая шансов соперницамКак выглядит одна из лучших волейболисток Украины Саша Миленко, не оставляющая шансов соперницамКак выглядит одна из лучших волейболисток Украины Саша Миленко, не оставляющая шансов соперницам

Александра Миленко - звезда сборной Украины по волейболу (фото: instagram.com/milli_milenko)

Ранее мы писали, что лидер сборной Украины по футболу Александр Зинченко выбрал страну для проживания после карьеры.

Также читайте о том, как Черкассы сквозь тернии за 30 лет дошли до УПЛ.

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