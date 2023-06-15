Крах, возрождение и переезды. Как Черкассы через тернии за 30 лет дошли до УПЛ

В советское время футбольные коллективы Черкасской области звезд с неба не хватали. Команда из областного центра чаще меняла названия ("Буревестник", "Колхозник", "Днепр", "Гранит", снова "Днепр"), чем достигала каких-либо успехов. В шестой "украинской" зоне Второй лиги черкасская команда была завсегдатаем нижней половины таблицы.

Иногда случалось вылетать в соревнования с коллективами физкультуры, как тогда называли любителей. Иногда были вспышки благодаря отдельным мастерам. Будущий звездный исполнитель киевского "Динамо" Иван Яремчук начинал карьеру именно в "Днепре", а знаменитый бомбардир на уровне Второй лиги Сергей Шевченко приехал в Черкассы завершать активные выступления.

Фото: Иван Яремчук в матче ветеранов "Динамо" (fcdynamo.com)

Сезон-1991 – последний, в котором отечественные команды соревновались в первенстве СССР – "Днепр" завершил на 18-й строчке. Такой результат позволил черкасцам стартовать в премьерном чемпионате Украины в Первой лиге. Впрочем, первый блин оказался комом. "Днепр" финишировал в зоне вылета группы "А" и на сезон 1992/93 оказался во Второй лиге.

Правда, надолго там черкащане не задержались. Со Степаном Матвиивым на острие атаки (20 мячей) – ныне помощником Романа Григорчука в "Черноморце" – "Днепр" выиграл чемпионат и вернулся в Первую лигу. На новом уровне команда не потерялась. Сразу же финишировала на 6-й строчке, но год спустя едва не вылетела. Да еще и не приехала на матч против ЦСКА-"Борисфена"...

Бороться за выживание для команды было привычным вплоть до сезона 1996/97. Как раз посреди той кампании "Днепр" переименовали в "Черкассы" . Смена вывески в этот раз имела положительный эффект. Если в сезоне 1997/98 черкащане завершили чемпионат на 7-й строчке, то в следующем поднялись на 4-е место.

Вот здесь и представилась самая реальная возможность подняться в Высшую лигу. Победителем турнира стало "Динамо-2", которому по понятным причинам место в элите не светило. Второе-третье места заняли "Черноморец" и запорожское "Торпедо". Впрочем, "автозаводцы" из-за финансовых проблем от повышения в классе отказались.

Пришлось судьбу путевки решать в кабинетах. Лоббизма черкащанам явно не хватило, ведь вместо прямой путевки "Черкассам" пришлось играть переходный матч. Аутсайдер Высшей лиги "Прикарпатье" разобрался с перволиговым коллективом на нейтральном поле (3:1). Но уйти от судьбы ивано-франковцам не удалось. Через год они вылетели из Высшей лиги, в которую до сих пор не возвращались.

По инерции "Черкассы" еще попытались выйти в элиту в сезоне 1999/2000. Команда даже сумела подняться на 3-е место, но догнать алчевскую "Сталь" не смогла. В то же время сокращение количества клубов в "вышке" дало Первой лиге лишь одну путевку в элитный дивизион. Не помогли даже бомбардирские подвиги Олега Грицая – героя местной публики 90-х, "настрелявшего" 54 гола в трех сезонах.

Фото: Звездные "Черкассы" конца 90-х (cherkassy-sport.com)

Вскоре наступил крах. "Черкассы" в следующем же сезоне посыпались – потеряли лидеров и вылетели во Вторую лигу. Провели сезон там и вообще снялись с розыгрыша перед стартом следующего. Правда, через год вернулись, а в сезоне 2005/06 даже выиграли группу и завоевали путевку в Первую лигу. Уже под названием "Днепр" коллектив стал командой-лифтом, а в 2009 году прекратил существование.

С тех пор было несколько попыток вернуть большой футбол в Черкассы. Это в частности и "Славутич", который транзитом через название "Черкасский Днепр" впоследствии стал "Черкасщиной". Но каждый раз новым проектам чего-то не хватало – финансов, терпения, улыбки Фортуны.

Импульс к решающему рывку Черкасс в УПЛ получил из малоизвестного села из Звенигородского района – Лебедина, население которого не дотягивает и до пяти тысяч. Там зародился названный в честь местного семенного завода ЛНЗ. В областной центр команда перебралась перед сезоном 2021/22 – дебютном во Второй лиге.

Незавершенный из-за вторжения РФ чемпионат новые черкащане завершили на 3-й строчке и получили место в Первой лиге на военный сезон 2022/23. Этот футбольный год сложился для ЛНЗ еще лучше. Подопечные экс-форварда сборной Украины Александра Ковпака выиграли группу B, финишировали третьими в чемпионской гонке и вышли в плей-офф, где справились с "Ингульцем".

Благодаря этому триумфу черкащан и выходу в элиту житомирского "Полесья" на футбольной карте Украины уменьшилось количество областных центров, где болельщики никогда не видели матчей Высшей лиги либо Премьер-лиги. Таких городов осталось всего три – Хмельницкий, Сумы и Херсон.