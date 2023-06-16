Як виглядає одна з кращих волейболісток України Саша Міленко, яка не лишає шансів суперницям

Днями жіноча збірна України з волейболу впевнено перемогла Францію у Золотій Євролізі 2023, забезпечивши собі місце у "Фіналі чотирьох". Однією з героїнь матчу стала 23-річна Олександра Міленко, яка набрала 20 очок у поєдинку.

Що відомо про одну з найталановитіших волейболісток України, яка своєю грою не лишає шансів суперницям, і як вона виглядає - читайте і дивіться в матеріалі Styler.

Хто така Олександра Міленко

Саша народилася у Білій Церкві. Вона займається волейболом з восьми років. Захищала кольори юнацької збірної України.

Міленко у складі "Прометея" (фото: instagram.com/prometey_sc)

Вперше про себе заявила на серйозному рівні під час всесвітньої студентської Універсіади 2019 в італійському Неаполі, де вона На представляла Тернопільський національний економічний університет.

Міленко у складі збірної України (фото: instagram.com/prometey_sc)

Міленко грала за тернопільську "Галичанку", а нині захищає кольори "Прометея" з міста Кам'янське, у складі якого здобула чемпіонство України 2023 року, ставши найрезультативнішою волейболісткою команди.

Олександра Міленко грає за "Прометей" (фото: instagram.com/prometey_sc)

З 2022 року Олександра регулярно грає за національну збірну.

Міленко відома своїм високим рівнем фізичної підготовки, сильним ударом та динамічною грою.

Вона є не тільки сильним атакувальним гравцем, але й справжньою лідеркою на майданчику, яка здатна підтримати та мотивувати свою команду до перемоги.

Яскраві фото Саші Міленко

Олександра Міленко - зірка збірної України з волейболу (фото: instagram.com/milli_milenko)