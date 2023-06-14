Женская и мужская волейбольные сборные Украины синхронно победили в Золотой Евролиге

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков .

Золотая Евролига-2023, женщины, группа C, 5-й тур

Украина – Франция – 3:1 (25:21, 25:17, 17:25, 25:11)

Золотая Евролига-2023, мужчины, группа B, 5-й тур

Украина – Бельгия – 3:0 (25:21, 25:14, 25:13)

Первыми на паркет вышли женщины. "Сине-желтые" противостояли сборной Франции и сумели дожать оппоненток под занавес первого сета. Украинки смяли соперника после того, как счет стал равным (21:21), набрав четыре пункта подряд.

Дальше Украина с Францией обменялись удачными отрезками. Сначала 8 очков преимущества привезла украинская команда, а затем француженки ответили взаимностью. А вот в четвертой партии борьбы не получилось. Сборная Украины окончательно захватила инициативу и завершила решающий сет с +14.

Мужская сборная в свою очередь разгромила Бельгию. Если в первой партии "красные драконы" еще сражались до последнего (21:25), то в двух последующих их игра совсем разладилась. Тем временем подопечные Угиса Крастиньша поймали кураж и закрыли матч за 67 минут.

Украинская сборная поначалу выиграла с преимуществом 11 пунктов. В третьем же сете "сине-желтые" оторвались на целых 12 очков. К тому же, в середине партии украинцы выдали невероятно доминантный отрезок 7:0 и просто деклассировали сборную Бельгии, которая пока останется второй в квартете B.

Ранее мужская сборная Украины досрочно пробилась в Финал четырех Золотой Евролиги-2023. В свою очередь женская команда закрепилась в лидерах группы C. Украинки набрали 9 очков после трех матчей, а француженки и венгерки имеют только по три пункта.